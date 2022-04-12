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FULL HOUSE BREW CREW- BURIED HOPE
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5 views • April 12, 2022
WHEN THE SUN SETS YOU KNOW IT WILL RISE BACK UP AGAIN
FOR ME IT DOES NOT SHINE AND I JUST WATCH IT BLUR AWAY
LIFE SLOWLY SWALLOWS MY BREATH
HIDING THE FEELINGS THAT MY EYES REFLECT
I KILLED HOPE BURIED DEEP IN THE DARKEST OF DAYS
BLIND IN THE NIGHT I WILL FIND WHAT PEOPLE ALWAYS DENIED
THE LIGHT THAT KEEPS ON FACING THE TERROR OF TIME
SOME PEOPLE PERISH AWAY
CHAINED TO THEIR COUNTERFEIT FAITH
I KNOW THE REASON WHY I CANNOT BE MYSELF
THERE IS NO FAITH THAT'S
NEVER BEEN BROKEN BEFORE
ALL OUT OF FAITH NOW
I THOUGHT I KNEW HOW THINGS WORKED
BUT ONCE AGAIN I FAILED
I TRIED TO BRING YOU HOPE BUT I FORGOT TO SAIL
I WOKE UP ONTO THE STARS I FELT ASHAMED TO PRAY
THE WORST PART OF ME IS JUST ME.....
FOR ME IT DOES NOT SHINE AND I JUST WATCH IT BLUR AWAY
LIFE SLOWLY SWALLOWS MY BREATH
HIDING THE FEELINGS THAT MY EYES REFLECT
I KILLED HOPE BURIED DEEP IN THE DARKEST OF DAYS
BLIND IN THE NIGHT I WILL FIND WHAT PEOPLE ALWAYS DENIED
THE LIGHT THAT KEEPS ON FACING THE TERROR OF TIME
SOME PEOPLE PERISH AWAY
CHAINED TO THEIR COUNTERFEIT FAITH
I KNOW THE REASON WHY I CANNOT BE MYSELF
THERE IS NO FAITH THAT'S
NEVER BEEN BROKEN BEFORE
ALL OUT OF FAITH NOW
I THOUGHT I KNEW HOW THINGS WORKED
BUT ONCE AGAIN I FAILED
I TRIED TO BRING YOU HOPE BUT I FORGOT TO SAIL
I WOKE UP ONTO THE STARS I FELT ASHAMED TO PRAY
THE WORST PART OF ME IS JUST ME.....
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