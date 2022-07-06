Perché sei consapevole e molti altri no? 06 Luglio 2022

Dino Tinelli 297 followers Follow 8 Share Add to... Share Report

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✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette. ✔NOTA SUPPLEMENTARE Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo. Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate. Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza. Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione. Keywords manipolazionereligionechiesamassapoterementaleipnosi

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