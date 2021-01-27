ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ!!!!ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!!!!…

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60 views • January 27, 2021





Ο Γιάννης Μπιτζαράκης ειναι ερευνητής και ηλεκτρονικός με εξιδικευση στίς τηλεπικοινωνίες .

Εχει πανω απο 28 χρονια εμπειρια σε ιατρικά μηχανήματα και ασχολειται εδω και χρονια στην ερευνα της επιδρασης της τεχνολογιας στο σωμα μας.

Ζει μονιμα στην Γενευη της Ελβετίας και εχει εργαστει σε μεγαλες εταιρίες στην Ολλανδια και στην Ελβετία πανω σε αυτα τα θεματα .

Δειτε και ακουστε καλά τι συμβαινει με τα εμβολια για τον κορωνοιό και ποσο μεγαλο κινδυνο εχουν για την υγεια των ανθρωπων.



Δειτε ακομα ..



Νανοσωματίδια, 5G, 6G, 7G, Μετανθρωπισμός και τρόποι προστασίας .

Πώς εξελίσσεται ο αόρατος τεχνολογικός πόλεμος κατά της ανθρωπότητας;

Ποια είναι η «φιλανθρωπία» του βδελυρού εγκλήματος διαρκείας και πώς θα προστατευτούμε απ’ αυτό;

Στο βίντεο που ακολουθεί του Φωτη Βακάκη ο Γιάννης Μπιτζαράκης εξηγεί τα τέσσερα στάδια της επίθεσης, πώς λειτουργούν οι ενδιάμεσες δράσεις όπως οι αεροψεκασμοί, πώς μας επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα (π.χ. μεταβολή του καιρού, επηρεασμός της σκέψης) και πώς θα προστατευτούμε απ’ αυτά. Εξασθένιση του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

Εισβολή νανοσωματιδίων στο σώμα μας.

Βομβαρδισμός με συχνότητες που ενεργοποιούν τα νανοσωματίδια.

Σύνδεση του ανθρώπου με την τεχνητή νοημοσύνη (trans-humanism μέσω artificial intelligence).



ΠΗΓΗ: Ξεκινούν τα τεστ κορωνοϊού σε σχολεία…… -ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ? ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΟΙ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ, ΟΙ ΑΤΙΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΚΑΙ Ο ΜΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΜΕ.….Ο Γιάννης Μπιτζαράκης ειναι ερευνητής και ηλεκτρονικός με εξιδικευση στίς τηλεπικοινωνίες .Εχει πανω απο 28 χρονια εμπειρια σε ιατρικά μηχανήματα και ασχολειται εδω και χρονια στην ερευνα της επιδρασης της τεχνολογιας στο σωμα μας.Ζει μονιμα στην Γενευη της Ελβετίας και εχει εργαστει σε μεγαλες εταιρίες στην Ολλανδια και στην Ελβετία πανω σε αυτα τα θεματα .Δειτε και ακουστε καλά τι συμβαινει με τα εμβολια για τον κορωνοιό και ποσο μεγαλο κινδυνο εχουν για την υγεια των ανθρωπων.Δειτε ακομα ..Νανοσωματίδια, 5G, 6G, 7G, Μετανθρωπισμός και τρόποι προστασίας .Πώς εξελίσσεται ο αόρατος τεχνολογικός πόλεμος κατά της ανθρωπότητας;Ποια είναι η «φιλανθρωπία» του βδελυρού εγκλήματος διαρκείας και πώς θα προστατευτούμε απ’ αυτό;Στο βίντεο που ακολουθεί του Φωτη Βακάκη ο Γιάννης Μπιτζαράκης εξηγεί τα τέσσερα στάδια της επίθεσης, πώς λειτουργούν οι ενδιάμεσες δράσεις όπως οι αεροψεκασμοί, πώς μας επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα (π.χ. μεταβολή του καιρού, επηρεασμός της σκέψης) και πώς θα προστατευτούμε απ’ αυτά. Εξασθένιση του ανοσοποιητικού μας συστήματος.Εισβολή νανοσωματιδίων στο σώμα μας.Βομβαρδισμός με συχνότητες που ενεργοποιούν τα νανοσωματίδια.Σύνδεση του ανθρώπου με την τεχνητή νοημοσύνη (trans-humanism μέσω artificial intelligence).ΠΗΓΗ: http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/?fbclid=IwAR0K7gszrFqt-bQEhSGSiBpfbAgfiPe6-XP_gLJfgwQeKRjoT10piiFa8b4 Keywords artificial intelligencetrans-humanismcovid19

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