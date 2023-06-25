720p HD Wahlpflichtkurs (WPK)/Arbeitsgemeinschaft (AG): Accepted for Value UCC Handelsrecht

Auf gehts an alle Lehrer! Nach den Sommerferien legt ihr los.

Versklavte Gehirne Heiner Gehring Amazon:

https://www.amazon.de/Versklavte-Gehirne-Bewusstseinskontrolle-Verhaltensbeeinflussung-Gehring/dp/3933817102

30 Mal müsste das mindestens gekauft werden.

Man könnte das auch auf einem Smartboard als PDF aufrufen.

KOSTENLOS.Seite 69 Kapitel 2.6 Wäre zum Beispiel super für Schüler zum durchsprechen.

Ist nur ein Beispiel.

https://archive.org/details/versklavte-gehirne.-bewusstseinskontrolle-und-verhaltensbeeinflussung-von-heiner-gehring-pdf

So die anderen Bücher gibts es leider nicht kostenlos sondern müssen bei Ulrich Schulz von

https://www.diplomateninterviews.de gekauft werden. Fangt erstmal mit der Diplomat im Interview an danach GL1.

https://www.diplomateninterviews.de/der-diplomat-im-interview-ueber-die-situation-deutschlands-in-der-welt.html

https://www.diplomateninterviews.de/das-buch-basiskommerz-gl1-seminar.html

Das habe ich im Video vergessen. Es muss auch geübt werden mit www.dnb.com umzugehen. Das wird dann im Computerraum gemacht.

Wie finde ich Firmeneinträge von BRD "Behörden"?

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.bundesnachrichtendienst.7b9f16dbbb73b3cabe3f2a086969c217.html

Was ist ein CEO? Begriffsdefinitionen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Chief_Executive_Officer

