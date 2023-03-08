Chi alimenta il calderone? 29 Dicembre 2018

La 5° domanda non va presa in considerazione. Il video si riferisce ad una ripresa di una TV tedesca dove sono state fatte queste 5 domande... senza risposte... Dimostrate il globo https://youtu.be/JQo6krqQa5s Orion trial by fire https://youtu.be/KyZqSWWKmHQ

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