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Audycja PrisonPlanet.pl - Nowy Porządek Świata 1938.
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563 views • October 28, 2020
W niniejszej audycji omawiamy problematykę budowy Globalnego Rządu na podstawie raportu ze spotkania Królewskiego Instytutu Spraw Zagranicznych z 1938 roku w Sydney, Australia, w którym omawiana jest m.in ewolucja Imperium Brytyjskiego we Wspólnotę Narodów a następnie w Rząd Światowy. Podsumowanie spotkania opublikowane zostało pod wspólnym patronatem: Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Kanadyjskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Australijskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Nowej Zelandii Instytutu Spraw Międzynarodowych, Południowej Afryki Instytutu Spraw Międzynarodowych i Indyjskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Sponsorami konferencji byli Carnegie Corporation of NY i Rhodes Trustees...
Więcej:
http://www.prisonplanet.pl/audycje/audycja_prisonplanetpl_,p436396970
Więcej:
http://www.prisonplanet.pl/audycje/audycja_prisonplanetpl_,p436396970
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