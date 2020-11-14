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The Fall of the Cabal – Full Movie (Lithuanian Translation)
Visatos Kelionė
Visatos Kelionė
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41357 views • November 14, 2020
Dokumentinis filmas „Pasaulio, kokį mes pažįstame, pabaiga,... The Fall of The Cabal“ yra 2 metų intensyvių Janet Ossebaard studijų rezultatas. 2017 metų pabaigoje jos dėmesį atkreipė Q reiškinys, interneto skelbimų lentose palikęs paslaptingas žinutes apie tarptautinę politiką, nusikalstamumą ir korupciją bei naujojo gražaus pasaulio pažadas: planas išgelbėti pasaulį. Janet nusprendė prisijungti prie vadinamųjų „Q-Anons“ (anonimų visame pasaulyje, pasišventusių Q pranešimų iššifravimui). Tyrimų metu ji nuo vienos staigmenos buvo bloškiama prie kitos. Dėl savo kairiojo auklėjimo, ji buvo nusiteikusi prieš Trampą, tačiau dėl savo pačios atliktų tyrimų (užsitęsusių giliai anapus pagrindinės žiniasklaidos – angl. Main Stream Media ) ji atrado slaptą sąmokslų pasaulį esantį aukščiausiame politiniame lygyje.

Per savo tyrinėjimų patirtį Janet įgijo prieigą prie daugybės šaltinių ir pranešėjų. Taip po truputį ji atskleidė pagrindinį šeimininkų planą uždominuoti pasaulį ir jo populiaciją. Savo pačios nuostabai ji atrado slaptą D.Trumpo planą – sunaikinti didyjį blogio planą. Ji suprato, kad yra nedidelė grupė asmenų, kurie palaiko ir saugo jį: paslaptingąjį Q.

Kas yra Q? Koks yra D.Trumpo vaidmuo? Koks yra MSM vaidmuo? Koks buvo tikrasis Rusijos sąmokslas? Kaip įmanoma tai, kad Q numato dalykus iš ateities, minutės ir net sekundės tikslumu, kaip numatyta Q laikrodyje ir Q pranešimuose? Kas yra tikrieji pasaulio valdovai, be politinių lyderių, karalių ir karalienių? Kokį vaidmenį vaidina bankai? Kokia tikroji Vatikano tapatybė? Koks bus jų žlugimas?

Koks yra žmonių vaidmuo? Tavo ir mano? Kaip mes galime įveikti šią didelę transformaciją, kurią išgyvename dabar? Kaip mums išgyventi Didįjį pabudimą iki visiškos pilnatvės, pripildytą vidine jėga ir pasitikėjimu savimi?

Tai, kas skamba kaip nuobodžių politinių temų rinkinys, buvo suformuota į kvapą gniaužiantį trijų valandų dokumentinį filmą, kuris jau tapo virusu visame pasaulyje. Filmas sulaukia ovacijų, ir apverčia daugelio žmonių pasaulėžiūrą aukštyn kojomis. Turinys yra dvejopas: ir šokiruojantis, ir padrąsinantis, dėka netikėto posūkio pabaigoje.

Jei jus domina pagrįsti faktai (kiekviename filmo fragmente yra bent trys patikimi šaltiniai) apie pasaulio pabaigą, kaip mes ją suprantame, ir apie naujo pasaulio, pagrįsto meile, gausa, atjauta ir ramybe, gimimą - šį dokumentinį filmą Jums būtina pamatyti!

Janet Ossebaard sukurtas beveik 3 valandų dokumentinis filmas apie 1% griūtį, dažnai vadinamą „Cabal“: maža žmonių grupė, valdanti pasaulį turėdama per didelį turtą ir per didelę galią. Jie sukūrė pagrindinį blogio planą, kaip visiškai uždominuoti žmoniją ir priversti ją paklusti ... planą, kuriame karaliauja korupcija, slaptosios tarnybos, slaptosios draugijos ir Valstybinės išdavystės. Vis dėlto tas 1 proc. nenumatė šių dviejų dalykų: žmonės ėmė prabusti, o viršūnėje jiems padeda sąjungininkas: paslaptingasis Q.

Revoliucija, kuri šiuo metu vykstą yra šio dokumentinio filmo akcentas. Didysis prabudimas, minimas kiekviename šaltinio tekste, vyksta DABAR. Pasaulio gelbėjimo planas vyksta DABAR ...
Tyrimas, scenarijus, redagavimas, balsas: Janet Ossebaard

THE FALL OF THE CABAL by Janet Ossebaard.
Music by Scott Buckley and Serge Narcissoff.

Jei norite paremti autorių darbą, galite aukoti per jų svetainę: https://www.valcabal.nl/

Vertimas ir įgarsinimas: Visatos Kelionė.
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