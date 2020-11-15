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Marcel D. sur le terrorisme au service du confinement
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24 views • November 15, 2020
14 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=ad7MZkBFDpg&;feature=youtu.be
Marcel D. : https://www.youtube.com/channel/UCSXbrC5qIGlF-QgY_3odysA
Le système a passé un accord avec l'État profond afin détruire le peuple de France. À nous d'être moins con et de regarder la vérité en face, afin que le peuple puisse sortir vainqueur.
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Instagram Marcel : https://www.instagram.com/marcelen442/
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