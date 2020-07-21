💥💥 Ι.Μάζης: Tίναξαν την αμυντική συμφωνία με την Γαλλία, με «λάθος» στοιχεία μετά από Γερμανο-Αμερικανικές «Πιέσεις».....

Ο καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιωάννης Μάζης, μιλώντας στον 98.4 εξήγησε γιατί η κατάσταση πλέον στη Λιβύη είναι οριακή πριν την αναμέτρηση σε Σύρτη και Αλ Τζούφρα, θεωρώντας ότι η Τουρκία φαίνεται να έχει και το «πράσινο φως» του Τράμπ από την μία, αλλά Αίγυπτος και Γαλλία από την άλλη να μην ρισκάρουν με ενδεχόμενη μη εμπλοκή τους , ζωτικά τους συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή.

O Kαθηγητής Ιωάννης Μάζης με στοιχεία που όπως είπε διαθέτει και εγγράφως , κατέρριψε τους μύθους που διασπείρονται στην παρούσα όπως την χαρακτήρισε «πολιτική Ιερουσαλήμ» , εγχώρια, σχετικά:

α) Με τις δήθεν «δέκα ετήσιες δόσεις» που απαιτεί η Γαλλία και οι οποίες είναι...δεκατρείς (!) αναφέροντας όλα τα ποσά λεπτομερώς κατ’ έτος και μάλιστα με τα Follow on Support (FOS): 2020-418εκ., 2021-535εκ., 2022-609εκ., 2023-362εκ., 2024-236εκ+FOS, 2025-206εκ+ FOS, 2026-57εκ+ FOS, κ.τ.λ

β) Με τα δήθεν 3,5δις ευρώ του τελικού κόστους των φρεγατών δίδοντας το πραγματικό κόστος το οποίο είναι 2 δις. 682εκ ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των FOS στα πυρομαχικά, στα σκάφη και στους πυραύλους

γ) Με τις διαδιδόμενες ανακρίβειες περί βεληνεκούς των SCALP αέρος-αέρος δήθεν στα 300km ενώ έχουν βεληνεκές 500km αλλά και της ναυτικής εκδοχής των (SCALP NAVAL) οι οποίοι διαθέτουν το υποστρατηγικό βεληνεκές των 1000 και σαφώς όχι των 500(!).

Ξεκαθάρισε επίσης με τον πλέον σαφή τρόπο ότι υπάρχει σαφής ρήτρα «αμυντικής» και όχι απλώς γενική ρήτρα «στρατηγικής συνδρομής» η οποία αναφέρει ρητώς στο Πλαίσιο του Συμφώνου Στρατηγικής Συνδρομής (Accord de coopération stratégique) ότι προβλέπεται «αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης όπου κάποιο από τα δύο συνυπογράφοντα μέλη δεχθεί επίθεση από άλλη δύναμη».



Επίσης, κατήγγειλε κάθε προσπάθεια δήθεν διαλόγου με την Τουρκία η οποία θέτει στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως δήλωσε ο κος Καλίν, (Καθημερινή, σ. 6: “Ανοίγει” την ατζέντα η Άγκυρα, Β. Νέδος) όλες τις έκνομες και απαράδεκτες για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα απαιτήσεις της, όπως: «Το ζήτημα Αιγαίου, ζήτημα των νησιών, την υφαλοκρηπίδα, το ζήτημα των θαλάσσιων αρμοδιοτήτων, το θέμα των ερευνών και γεωτρήσεων στις αμφιλεγόμενες (sic! Και χωρίς υπονομευτικά “ανωφερή” εισαγωγικά!) περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, το θέμα της εκλογής Μουφτή στην Ελλάδα, το ζήτημα του τζαμιού στην Ελλάδα και “όλα τα άλλα ζητήματα”»!

Ο Καθηγητής απέδωσε την αποτυχία υπογραφής των δύο συνθηκών με την Γαλλία, [ 1) Διακρατική Συμφωνία εισδοχής της ελληνικής πλευράς στο γαλλικό πρόγραμμα και 2)Suply Prot. Aγοράς φρεγαττών μεταξύ ελληνικού ΥΠΕΘΑ και Νaval Group], στην στρατηγικού τύπου διαφωνία της Γερμανίας και των ΗΠΑ σχετικώς με την δυνητική αναβάθμιση της Ελλάδος σε υποστρατηγική δύναμη της Μεσογείου δια της αποκτήσεως των γαλλικών οπλικών συστημάτων (SCALP και SCALP Naval).