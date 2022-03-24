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Grand Jury - Tribunal de l'Opinion Publique - Jour 4 - Injections et manipulation mentale
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41 views • March 24, 2022
22 mars 2022 : https://rumble.com/vy66cd-jour-4-grand-jury-tribunal-de-lopinion-publique.html
JeanneTraduction : https://rumble.com/c/c-418154
Description d'origine :
✨ Merci à tous pour votre collaboration :
Akina : https://odysee.com/@AKINA:7
Elo : https://odysee.com/@Elo:84
Janet : https://odysee.com/@Janet13:c
Quantum Leap : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
L'aile à Stick : https://odysee.com/@laileastick:4
Merci à Viviane, Isabelle et Mika pour leur aide à la traduction !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Soutien et infos :
💸 Tipeee : https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/
💸 LiberaPay : https://liberapay.com/Jeanne_Traduction/
📲 Twitter : https://twitter.com/Jeanne18945095?s=09
📲 Telegram : https://t.me/jeannetraduction
📲 Facebook : https://www.facebook.com/JeanneTraduction
🎁 Toutes mes vidéos sur Info VF : https://infovf.com/toutes-les-videos-Jeanne-Traduction--10.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------
🌊 Source : https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-4-online:4
📝 Transcript : https://www.fichier-pdf.fr/2022/03/22/04-grand-jury/preview/page/1/ (fichier odt ou word : contacter [email protected])
Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples
Renforcer la conscience publique par le droit naturel
L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous
Nous, un groupe d'avocats internationaux et un juge, menons par la présente une enquête criminelle sur le modèle de la procédure du Grand Jury des États-Unis.
Cette enquête du Grand Jury sert de modèle de procédure légale pour présenter à un jury (composé des citoyens du monde) toutes les preuves disponibles des Crimes contre l'Humanité du COVID-19 à ce jour contre les "leaders, organisateurs, instigateurs et complices" qui ont aidé, encouragé ou participé activement à la formulation et à l'exécution d'un plan commun pour une pandémie.
Les crimes faisant l'objet de l'enquête comprennent tous les actes accomplis ou omis par une personne dans le cadre d'un plan commun visant à commettre des crimes contre l'humanité, et tous les actes criminels de ce type condamnés par les différentes communautés de jurés dans le monde.
Cette enquête est menée par le peuple, par le peuple et pour le peuple et sera désignée sous le nom de "Tribunal d'opinion publique des peuples".
N'ayant pu trouver un tribunal pour entendre les preuves réelles dans les cours de justice du système actuel, nous entreprenons cette procédure en dehors du système actuel et sur la base du droit naturel.
Celle-ci, à son tour, est fondée sur la ferme conviction que chaque personne peut facilement distinguer le bien du mal, et le bien du mal.
L'allégation est que les gouvernements du monde sont passés sous l'influence de structures de pouvoir corrompues et criminelles.
Ils se sont concertés pour mettre en scène une pandémie qu'ils planifiaient depuis des années. À cette fin, ils ont délibérément créé une panique de masse par le biais de fausses déclarations de faits et d'une opération psychologique socialement élaborée dont les messages ont été transmis par les médias d'entreprise.
Le but de cette panique de masse était de persuader la population d'accepter les soi-disant "vaccinations" qui, entre-temps, se sont avérées ni efficaces, ni sûres, mais extrêmement dangereuses, voire mortelles.
Les dommages économiques, sociaux et sanitaires que ces crimes contre l'humanité ont causés à la population mondiale se mesurent en quadrillions de dollars.
Les avocats énumérés ci-dessous, avec l'aide d'un certain nombre de scientifiques et d'experts très respectés du monde entier et sous les auspices d'un juge du Portugal,
mèneront cette enquête de grand jury et fourniront ainsi au jury (les citoyens du monde) une image complète de ces crimes contre l'humanité.
L'objectif de l'enquête du "Tribunal populaire de l'opinion publique" est double : D'une part, il s'agit de servir de modèle de procédure et d'obtenir des inculpations contre certaines des figures de proue pénalement et civilement responsables de ces Crimes contre l'Humanité.
Et d'autre part, il s'agit - en montrant une image complète de ce à quoi nous sommes confrontés, y compris le contexte géopolitique et historique - de créer une prise de conscience sur l'effondrement réel du système actuel, détourné, et de ses institutions, et, par conséquent la nécessité pour les peuples eux-mêmes de reprendre leur souveraineté, et la nécessité d'arrêter d'abord les mesures de cette pandémie en refusant de s'y conformer, et la nécessité de lancer leur propre nouveau système de soins de santé, d'éducation, d'économie et de justice, afin de rétablir la démocratie et l'État de droit sur la base de nos constitutions.
JeanneTraduction : https://rumble.com/c/c-418154
Description d'origine :
✨ Merci à tous pour votre collaboration :
Akina : https://odysee.com/@AKINA:7
Elo : https://odysee.com/@Elo:84
Janet : https://odysee.com/@Janet13:c
Quantum Leap : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
L'aile à Stick : https://odysee.com/@laileastick:4
Merci à Viviane, Isabelle et Mika pour leur aide à la traduction !
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🌊 Source : https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-4-online:4
📝 Transcript : https://www.fichier-pdf.fr/2022/03/22/04-grand-jury/preview/page/1/ (fichier odt ou word : contacter [email protected])
Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples
Renforcer la conscience publique par le droit naturel
L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous
Nous, un groupe d'avocats internationaux et un juge, menons par la présente une enquête criminelle sur le modèle de la procédure du Grand Jury des États-Unis.
Cette enquête du Grand Jury sert de modèle de procédure légale pour présenter à un jury (composé des citoyens du monde) toutes les preuves disponibles des Crimes contre l'Humanité du COVID-19 à ce jour contre les "leaders, organisateurs, instigateurs et complices" qui ont aidé, encouragé ou participé activement à la formulation et à l'exécution d'un plan commun pour une pandémie.
Les crimes faisant l'objet de l'enquête comprennent tous les actes accomplis ou omis par une personne dans le cadre d'un plan commun visant à commettre des crimes contre l'humanité, et tous les actes criminels de ce type condamnés par les différentes communautés de jurés dans le monde.
Cette enquête est menée par le peuple, par le peuple et pour le peuple et sera désignée sous le nom de "Tribunal d'opinion publique des peuples".
N'ayant pu trouver un tribunal pour entendre les preuves réelles dans les cours de justice du système actuel, nous entreprenons cette procédure en dehors du système actuel et sur la base du droit naturel.
Celle-ci, à son tour, est fondée sur la ferme conviction que chaque personne peut facilement distinguer le bien du mal, et le bien du mal.
L'allégation est que les gouvernements du monde sont passés sous l'influence de structures de pouvoir corrompues et criminelles.
Ils se sont concertés pour mettre en scène une pandémie qu'ils planifiaient depuis des années. À cette fin, ils ont délibérément créé une panique de masse par le biais de fausses déclarations de faits et d'une opération psychologique socialement élaborée dont les messages ont été transmis par les médias d'entreprise.
Le but de cette panique de masse était de persuader la population d'accepter les soi-disant "vaccinations" qui, entre-temps, se sont avérées ni efficaces, ni sûres, mais extrêmement dangereuses, voire mortelles.
Les dommages économiques, sociaux et sanitaires que ces crimes contre l'humanité ont causés à la population mondiale se mesurent en quadrillions de dollars.
Les avocats énumérés ci-dessous, avec l'aide d'un certain nombre de scientifiques et d'experts très respectés du monde entier et sous les auspices d'un juge du Portugal,
mèneront cette enquête de grand jury et fourniront ainsi au jury (les citoyens du monde) une image complète de ces crimes contre l'humanité.
L'objectif de l'enquête du "Tribunal populaire de l'opinion publique" est double : D'une part, il s'agit de servir de modèle de procédure et d'obtenir des inculpations contre certaines des figures de proue pénalement et civilement responsables de ces Crimes contre l'Humanité.
Et d'autre part, il s'agit - en montrant une image complète de ce à quoi nous sommes confrontés, y compris le contexte géopolitique et historique - de créer une prise de conscience sur l'effondrement réel du système actuel, détourné, et de ses institutions, et, par conséquent la nécessité pour les peuples eux-mêmes de reprendre leur souveraineté, et la nécessité d'arrêter d'abord les mesures de cette pandémie en refusant de s'y conformer, et la nécessité de lancer leur propre nouveau système de soins de santé, d'éducation, d'économie et de justice, afin de rétablir la démocratie et l'État de droit sur la base de nos constitutions.
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