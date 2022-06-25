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Ich möchte gesund sterben - Du auch?
Norbert Heuser Improve Yr Life
Norbert Heuser Improve Yr Life
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32 views • June 25, 2022

Wir alle möchten sehr lange leben, aber das bitte gesund und munter, wie ein Fischlein im Wasser. Und dann, wenn wir ein biblisches Alter in Gesundheit und Lebensfreude erreicht haben, eines Abends friedlich und glücklich einschlafen und nicht wieder aufwachen. Umfragen zufolge ist das der mit Abstand häufigste Wunsch der Menschen auf der ganzen Welt.

Einfach nur die Lebenszeit zu verlängern, ist wenig wert, wenn man das Alter einsam, gebrechlich und chronisch krank verbringt. Und das war schon im Altertum so. Damals galt das als ein Geschenk der Götter, gesund im Kreise der Familie und Freunde alt zu werden und im Schlaf auf die andere Seite zu wechseln.

Heute wissen wir, dass es wichtig ist, seine Gesundheit zu erhalten und man kann und muss einiges dafür tun. Norbert Heuser zeigt in seinem Online-Webinar praktisch und umsetzbar den Weg auf, wie man seine Gesundheit erhält, körperlich und geistig fit bleibt und ein glückliches, aktives Leben führen kann - auch im Alter. Und, na, klar: Du musst etwas dafür tun. Opfer für die Götter führen da nicht weiter.

Selbstverantwortung und sinnvolles Gesundheitsmanagement ist vonnöten. Ein gesunder Lebensstil, der eigentlich gar nicht so vielen oder komplizierten Regeln folgt. Norbert kann Dir sagen, worauf es wirklich ankommt. Er ist ein Gesundheitsberater, der schon vielen Klienten geholfen hat.

Mit diesem Webinar kannst Du den Anfang für ein besseres, gesünderes, aktiveres und selbstverantwortliches Leben machen - und das mit nur einigen wichtigen Grundregeln und Maßnahmen. Du entscheidest: Mehr geht natürlich immer - aber weniger als das, was Norbert Dir aufzeigt, ist nicht genug.



Kontakt:
Norbert Heuser
https://verbesseredeinleben.info
Tel.: 03591 – 531 7440

Keywords
alterfitgesund
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