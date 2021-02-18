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Здравословно ли е месото - Stop Eating Your Friends - Bulgarian subs
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70 views • February 18, 2021
Nov 19, 2015
Клип от филма на Ерик Дубей "Престанете да ядете приятелите си".
Ако сте стъпили на здравословния път на веганството или вегетарианството, ще Ви е от полза да прочетете: "Месото – желаната отрова в менюто на „цивилизования” човек" от Книга Първа и Глава Първа от Втора Зететична Книга на СТАМАТ, които ще намерите на уебсайта:
https://stamat.org/
Клип от филма на Ерик Дубей "Престанете да ядете приятелите си".
Ако сте стъпили на здравословния път на веганството или вегетарианството, ще Ви е от полза да прочетете: "Месото – желаната отрова в менюто на „цивилизования” човек" от Книга Първа и Глава Първа от Втора Зететична Книга на СТАМАТ, които ще намерите на уебсайта:
https://stamat.org/
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