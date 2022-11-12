«Ο Πραγματικός Άντονι Φάουτσι» - Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ (Ντοκιμαντέρ - 1ο Μέρος - Επεισόδιο 2/3)

Αυτό το ντοκιμαντέρ αποτελείται από 2 μέρη. Το πρώτο μέρος έχει 3 επεισόδια και το δεύτερο 2 επεισόδια.

Δείτε τώρα το δεύτερο επεισόδιο του πρώτου μέρους, πάντα φυσικά με ελληνικούς υπότιτλους.

Το 1ο επεισόδιο του 1ου μέρους εδώ: https://www.brighteon.com/2989fe82-226b-4788-b91a-281da7be3ef0

Το 3ο επεισόδιο του 1ου μέρους εδώ: https://www.brighteon.com/745db9cb-75ac-4455-9608-4c4ef3a30c97

Το 1ο επεισόδιο του 2ου μέρους εδώ: https://www.brighteon.com/763e08b6-600e-4ae4-9e16-ebfec3843029

Το 2ο επεισόδιο του 2ου μέρους εδώ: https://www.brighteon.com/c5ed1383-5c4a-4445-a113-1824e14c4fe9

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Ο Φάουτσι, ο Γκέιτς και το κράτος της βιοασφάλειας, όπως το αφηγείται ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Μια κριτική του "Ο Πραγματικός Άντονι Φάουτσι": Μπιλ Γκέιτς, η Μεγάλη Φαρμακοβιομηχανία και ο Παγκόσμιος Πόλεμος κατά της Δημοκρατίας και της Δημόσιας Υγείας (2021) του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Ενώ ο κύριος τίτλος του νέου βιβλίου του Κένεντι φέρει το όνομα του Φάουτσι, αρκεί να διαβάσει κανείς μέχρι τον υπότιτλο για να συνειδητοποιήσει ότι το βιβλίο αυτό αφορά πολύ ευρύτερα την παγκόσμια ανατροπή της συνταγματικής δημοκρατίας. Ο Φάουτσι και ο Γκέιτς έχουν ειδική αναφορά στον τίτλο επειδή έχτισαν αυτό που θα ονομάσω Παγκόσμια Φαρμακευτική Μηχανή. Η κορύφωση του βιβλίου, ωστόσο, καλύπτει την άνοδο του κράτους βιοασφάλειας που καπήλωσε αυτή τη μηχανή για να τη μετατρέψει από ένα κερδοσκοπικό σχέδιο σε μια τελική ανατροπή της συνταγματικής διακυβέρνησης, με τους κύριους ενορχηστρωτές να είναι περισσότερο παρασκηνιακά μέλη του στρατιωτικού-κατασκοπευτικού συμπλέγματος, με ισχυρές διασυνδέσεις με τη CIA. Παρ' όλα αυτά, ο Φάουτσι και ο Γκέιτς έχουν ακόμη και το χέρι τους σε αυτό το κομμάτι.

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