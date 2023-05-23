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Pier Luigi Ighina: «Què són els núvols», revelació. (Pier Luigi Ighina: «Cosa sono le nuvole», Rivelazioni). Descripció en català.
Pier Luigi Ighina: «Cosa sono le nuvole», Rivelazioni («What are clouds», Disclosure).
En el present vídeo, l'inventor Pier Luigi Ighina (1908-2004), des de la finca que li va ser cedida a Imola, concretament en la zona interior del que és el circuit de carreres, duu a terme una explicació sobre el que són els núvols, i a través d'unes hèlixs d'helicòpter inserides en el terreny, pot aconseguir tant que se separin els núvols, com fer ploure en la finca.
Ighina mai no va patentar els seus invents.
Durada: 5 minuts i 9 segons. Idioma: italià.
Per a més informació consulteu el següent vídeo en italià:
Pier Luigi Ighina - L'uomo delle nuvole.
https://odysee.com/@AICONFINIDELMONDO:6/Pier-Luigi-Ighina---L'uomo-delle-nuvole:e