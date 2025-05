L'Artériosclérose et la Maladie Cardiaque | Épisode du 12.02.2024 de l'Émission du Dr Ardis | VF| HEALTH NEWS TRANSLATION | Sabine FAURE SA Mlle

FR: Dans cet épisode de podcast, le Dr Ardis parle de l'artériosclérose et de la prévention des

Episode 02.12/2024 Arteriosclerosis and Heart Health

EN: In this podcast episode, Dr. Ardis talks about arteriosclerosis and heart disease

prevention. He mentions that February is arteriosclerosis and heart disease awareness

month and shares some stats from the American Journal of Preventative Cardiology. Dr.

Ardis then goes on to promote his products, Cardio Flow and Foreign Protein Cleanse, as

natural remedies for these conditions.He explains what arteriosclerosis and

atherosclerosis are and how they can lead to serious health issues like heart disease,

angina, and chronic kidney disease. Dr. Ardis also discusses the side effects of statin

drugs commonly used to treat these conditions, highlighting concerns about memory loss and other symptoms.Moving on to natural remedies, he mentions various supplements like magnesium, vitamin D, curcumin, and licorice root extract, which have shown promise in treating arteriosclerosis. Dr. Ardis also talks about some research findings regarding the reversal of atherosclerosis in animals through certain supplements.The conversation then shifts to global economic alliances, with a focus on the BRICS bloc and their efforts to de-dollarize global trade. There's some discussion about the potential implications of this move, including concerns about communism and socialism.The podcast touches on various other topics like questionable business practices of COVID-19 vaccine developers, climate change advocacy by figures like Elon Musk, and the impact of the COVID-19 pandemic on diabetes.

