IS CANCER REALLY A CAUSE OF DEATH? - DR. MICHAEL D. FARLEY (VIDEO)

SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO 3881 followers Follow 2 Share Add to... Download MP3 Share Report

122 views • December 23, 2020





Sound familiar, the same thing is happening right now, the government is faking causes of death to push the COVID-19 PLANdemic/SCAMdemic/CASEdemic. They do this as part of the government's HEGELIAN DIALECTIC which is CREATE a problem (real or false flag event), push a REACTION (push fear and disinformation by use of an official story/government conspiracy theory on mainstream media and censor all other dissenting voices using Big Tech), and enforce their SOLUTION (more loss of rights, freedoms, privileges, and wealth).



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DR. KLAUS PUSHEL CALLS OUT COVID LIES ON TV - DAVID KNIGHT (VIDEO)

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'WE'RE NOT FINDING ANTIBODIES & THIS ISN'T KILLING ANYONE' - DR. STOIAN ALEXOV (VIDEO)

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HOXSEY: THE QUACK WHO CURED CANCER (DOCUMENTARY VIDEO)

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CANCER IS SERIOUS BUSINESS (PART 1 & 2) [2013/2016] - DR. STANISLAW R. BURZYNSKI (DOCUMENTARY VIDEO)

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COVID-19 DEATH RECORDING MANIPULATION EXPLAINED - JOY M. FRITZ (VIDEO)

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THE CDC ORDERS DOCTORS TO EXAGGERATE COVID DEATHS - SENATOR DR. SCOTT JENSEN (VIDEO)

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TARGETED BY MINNESOTA MEDICAL BOARD FOR SPEAKING OUT ABOUT COVID-19 - DR. SCOTT JENSEN (VIDEO)

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U.K. GOVERNMENT ADMITS TO FALSIFYING COVID DEATH CERTIFICATES - FRIENDS OF TRUTH (VIDEO)

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COVID-19 DEATH STATS ARE ALL FAKE - BRIAN YOUNG (VIDEO)

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CAUSE FOR CONCERN: DEATH COUNTS FROM COVID-19 HAVE BEEN FAKED SINCE MARCH 2020 (VIDEO)

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FUNERAL HOME DIRECTORS: THEY'RE WRITING COVID ON ALL DEATH CERTIFICATES - PROJECT VERITAS (VIDEO)

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DEATH CERTIFICATES ARE BEING MANIPULATED TO SAY COVID-19 - DR. ANNIE BUKACEK (VIDEO)

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DOCTORS & HOSPITALS ARE BEING PAID TO "COOK THE BOOKS" FOR COVID-19 - DR. SHIVA AYYADURAI (VIDEO)

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A LIST OF HUNDREDS OF SOCIAL MEDIA POSTS REPORTING FALSIFIED DEATH CERTIFICATES (VIDEO)

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PLACER COUNTY CALIFORNIA BOARD SUPERVISOR SAYS ALL COVID STATS ARE BOGUS - KIRK UHLER (VIDEO)

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COVID COUP IS A DEEP STATE NWO TAKEOVER, ALL STATS ARE FAKE! - LISA HAVEN (VIDEO)

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CDC CORRECTS THEIR NUMBERS: ONLY 9,210 COVID DEATHS IN THE USA AS OF 082920! - LISA HAVEN (VIDEO)

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TAKEOVER OF AMERICA: DID TRUMP HAND THE USA OVER TO FEMA? - DEBBIE JIMENEZ (VIDEO)

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THE ENTIRE ROCKEFELLER EUGENICS COVID-19 PLAN EXPOSED - PRESIDENT OF GHANA (VIDEO)

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Dr. Michael D. Farely

https://ihealthtube.com/ DR. MICHAEL D. FARLEY discusses his findings as a forensic pathologist. After doing many autopsies on cancer patients, he found that most, if not all, died from something other than the cancer itself. But cancer is almost always listed as the cause of death. The people actually died from chemotherapy, radiation/laser damaged organs, or surgery mishaps.Sound familiar, the same thing is happening right now, the government is faking causes of death to push the COVID-19 PLANdemic/SCAMdemic/CASEdemic. They do this as part of the government's HEGELIAN DIALECTIC which is CREATE a problem (real or false flag event), push a REACTION (push fear and disinformation by use of an official story/government conspiracy theory on mainstream media and censor all other dissenting voices using Big Tech), and enforce their SOLUTION (more loss of rights, freedoms, privileges, and wealth).SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo [Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo [Gab] https://gab.com/Sergeant_Major [Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/ [Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor [UGETube] https://videos.utahgunexchange.com/@SERGEANT%20MAJORS%20TRUTHER%20INFO [OurTube] https://ourtube.co.uk/@SGMs_Truther_Info [NewTube] https://newtube.app/user/SGMs_TRUTHER_INFO [BrandNewTube] https://brandnewtube.com/@SergeantMajor [Lbry] https://lbry.tv/ $/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9ebA GUIDE TO UNDERSTANDING HERBAL MEDICINES AND SURVIVING THE COMING PHARMACEUTICAL MONOPOLY - DR. MICHAEL D. FARLEY (EBOOK)WORK WITH YOUR DOCTOR TO DIAGNOSE AND CURE 27 AILMENTS WITH NATURAL AND SAFE METHODS - DR. MICHAEL FARLEY (EBOOK)DR. KLAUS PUSHEL CALLS OUT COVID LIES ON TV - DAVID KNIGHT (VIDEO)'WE'RE NOT FINDING ANTIBODIES & THIS ISN'T KILLING ANYONE' - DR. STOIAN ALEXOV (VIDEO)HOXSEY: THE QUACK WHO CURED CANCER (DOCUMENTARY VIDEO)CANCER IS SERIOUS BUSINESS (PART 1 & 2) [2013/2016] - DR. STANISLAW R. BURZYNSKI (DOCUMENTARY VIDEO)COVID-19 DEATH RECORDING MANIPULATION EXPLAINED - JOY M. FRITZ (VIDEO)THE CDC ORDERS DOCTORS TO EXAGGERATE COVID DEATHS - SENATOR DR. SCOTT JENSEN (VIDEO)TARGETED BY MINNESOTA MEDICAL BOARD FOR SPEAKING OUT ABOUT COVID-19 - DR. SCOTT JENSEN (VIDEO)U.K. GOVERNMENT ADMITS TO FALSIFYING COVID DEATH CERTIFICATES - FRIENDS OF TRUTH (VIDEO)COVID-19 DEATH STATS ARE ALL FAKE - BRIAN YOUNG (VIDEO)CAUSE FOR CONCERN: DEATH COUNTS FROM COVID-19 HAVE BEEN FAKED SINCE MARCH 2020 (VIDEO)FUNERAL HOME DIRECTORS: THEY'RE WRITING COVID ON ALL DEATH CERTIFICATES - PROJECT VERITAS (VIDEO)DEATH CERTIFICATES ARE BEING MANIPULATED TO SAY COVID-19 - DR. ANNIE BUKACEK (VIDEO)DOCTORS & HOSPITALS ARE BEING PAID TO "COOK THE BOOKS" FOR COVID-19 - DR. SHIVA AYYADURAI (VIDEO)A LIST OF HUNDREDS OF SOCIAL MEDIA POSTS REPORTING FALSIFIED DEATH CERTIFICATES (VIDEO)PLACER COUNTY CALIFORNIA BOARD SUPERVISOR SAYS ALL COVID STATS ARE BOGUS - KIRK UHLER (VIDEO)COVID COUP IS A DEEP STATE NWO TAKEOVER, ALL STATS ARE FAKE! - LISA HAVEN (VIDEO)CDC CORRECTS THEIR NUMBERS: ONLY 9,210 COVID DEATHS IN THE USA AS OF 082920! - LISA HAVEN (VIDEO)THIS IS A LIVE EXERCISE (VIDEO)TAKEOVER OF AMERICA: DID TRUMP HAND THE USA OVER TO FEMA? - DEBBIE JIMENEZ (VIDEO)THE ENTIRE ROCKEFELLER EUGENICS COVID-19 PLAN EXPOSED - PRESIDENT OF GHANA (VIDEO)Dr. Michael D. Farely Keywords cancerfake death certificatescancer is not a cause of death

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