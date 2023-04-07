Per Sahapiro för Folkets Radio - Ta sprutorna eller riskera jobbet!

Ragnar Bohlin var chefsdirigent för San Francisco Symphony Chorus. Antik- och medeltidsforskaren Alexander Andrée hade en professur vid University of Toronto, i Kanada. När kraven på vaccinpass infördes ställdes de inför ultimatum. Deras avhopp från sina respektive arbetsplatser har båda väckt uppmärksamhet i media. I den här intervjun pratar de om den masshysteri som grep stora delar av världen och om vikten av att stå upp för sina övertygelser. Redigering: Sound of Sam Stöd Folkets Radio Swish: 123 405 89 39

