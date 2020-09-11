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Chris gaat morgen naar Den Haag: 'YES! Het is aan mensen!'
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110 views • September 11, 2020
Morgen is het zover, dan gaan 'we' allemaal naar Den Haag!
Althans, in Chrisjes natte dromen.
Maar alle bikers komen en nu is het aan hoor, 'we' gaan 'onze' kinderen beschermen tegen al die viezeriken.
We kunnen dus weer lachen morgen, lekker genieten van het grondsop van Nederland.
Althans, in Chrisjes natte dromen.
Maar alle bikers komen en nu is het aan hoor, 'we' gaan 'onze' kinderen beschermen tegen al die viezeriken.
We kunnen dus weer lachen morgen, lekker genieten van het grondsop van Nederland.
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