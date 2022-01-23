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Сон старшей дочки про 5 ЛУН В НЕБЕ, который ей приснился 3 ноября 2021 г.
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172 views • January 23, 2022
Сон старшей дочки Арвиши (14 лет), который ей приснился 3 ноября 2021 г.
Рассказывает, что во сне она смотрела в окно нашей кухни (которое в реальности у нас выходит на запад) и видела огромную луну размером со строящийся дом (у нас напротив этого окна сейчас действительно дом строят), а под ней ещё три маленьких, на одинаковом расстоянии друг от друга и левее — такая же четвёртая, но бледная, менее заметная. Во сне у дочки была мысль: нашу семью это не сильно удивило.
Рассказывает, что во сне она смотрела в окно нашей кухни (которое в реальности у нас выходит на запад) и видела огромную луну размером со строящийся дом (у нас напротив этого окна сейчас действительно дом строят), а под ней ещё три маленьких, на одинаковом расстоянии друг от друга и левее — такая же четвёртая, но бледная, менее заметная. Во сне у дочки была мысль: нашу семью это не сильно удивило.
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