© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
LIBERTALIA es una visión futurista de comunidades autosuficientes, ecológicamente conscientes y flotantes en el océano. Estas estructuras habitables son diseñadas para ser plataformas flotantes que brindan una forma de vida alternativa lejos del alcance de los problemas que afectan a las comunidades en tierra firme, como la urbanización descontrolada, la contaminación del aire y del agua, y la falta de recursos naturales y obviamente el alcance del "gobierno"