LIBERTALIA es una visión futurista de comunidades autosuficientes, ecológicamente conscientes y flotantes en el océano. Estas estructuras habitables son diseñadas para ser plataformas flotantes que brindan una forma de vida alternativa lejos del alcance de los problemas que afectan a las comunidades en tierra firme, como la urbanización descontrolada, la contaminación del aire y del agua, y la falta de recursos naturales y obviamente el alcance del "gobierno"

