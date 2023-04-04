ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Προφητείες 2 λαϊκών χαρισματικών ανθρώπων. Ο μακαριστός Δημ. Παναγόπουλος πάντα σωστός σε όσα λέει. Και οι αποκαλύψεις του κ. Δαλακούρα από τη θεία του έχουν γενικά αλληλοκάλυψη με τις προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του αγίου Μεθοδίου κλπ. Πρέπει να παρατηρήσουμε όμως τη διαφορετική σειρά αναφοράς της πτώσης των δίδυμων πύργων (2001) και των πυρκαγιών του Κουβέιτ (1991) και την παράβλεψη του Αρμαγεδδόνος, στον οποίο παρέπεμπε σαν πρώτη φάση του παγκ. πολέμου ο άγιος Παΐσιος, ο προφήτης Ιεζεκιήλ και άλλοι. Επίσης οι κρίσεις για κάποιο συγκεκριμένο Μάρτιο που αρχίζουν γεγονότα είναι υποκειμενικές. www.imdleo.gr

