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WHY THEY LET RAND PAUL QUESTION FAUCI???
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640 views • January 16, 2022
WHY THEY LET RAND PAUL QUESTION FAUCI
Reiner Füllmich & 50 lawyers The vaccines are designed to kill and depopulate the planet - https://www.brighteon.com/9524194e-22db-4575-9834-305e322d1fca
Pope Francis and the Covid Conspiracy -https://www.brighteon.com/e0fe9437-864c-4dac-a786-4df603baa893
DR REINER FUELLMICH LATEST UPDATES 19 01 2022
https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
The Dr. Hotze Report - Dr. Sherri Tenpenny Recap - 1.17.22 - https://www.brighteon.com/d9ec1577-50d4-46bf-ac69-561ec9667205
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon - https://www.brighteon.com/a61a46fa-0481-4b14-8b5d-af662aae39a2
THINK AGAIN! - https://www.brighteon.com/2eeb9eb1-ec4f-4ee5-a475-056ba48f135b
LEAKED MILITARY DOCUMENTS SUGGEST DARPA CREATED THE VIRUS TO ACHIEVE TOTAL SURVEILLANCE STATE - https://www.bitchute.com/video/GFndMUkBWAsj/
ARE THESE PEOPLE VERY DANGEROUS! - https://www.brighteon.com/7a0cfc43-5cd0-492d-9080-edf1dd95e164
THE ONES CALLING FOR CLIMATE CHANGE POLICY GLOBAL WARMING ARE THE ONES WHO CONTROL THE WEATHER AND "CLIMATE AND ITS CHANGES AND BANKING AND INSURANCE POLICY'S TO COVER SUCH AN
"ACT OF GOD" THATS REALLY THEM! - JFK WARNED YOU! https://www.brighteon.com/7c965d2c-3fb2-4f7f-94ff-5eb657825bae
THEY HAVE NO JURISDICTION UNDER COMMON SOVEREIGN LAW AND YES SHE DID TELL THE ACTORS WHERE TO GO! -https://www.brighteon.com/0e6e92f7-4c0d-4b06-aa09-b3f93aec2f58
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
Reiner Füllmich & 50 lawyers The vaccines are designed to kill and depopulate the planet - https://www.brighteon.com/9524194e-22db-4575-9834-305e322d1fca
Pope Francis and the Covid Conspiracy -https://www.brighteon.com/e0fe9437-864c-4dac-a786-4df603baa893
DR REINER FUELLMICH LATEST UPDATES 19 01 2022
https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
The Dr. Hotze Report - Dr. Sherri Tenpenny Recap - 1.17.22 - https://www.brighteon.com/d9ec1577-50d4-46bf-ac69-561ec9667205
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon - https://www.brighteon.com/a61a46fa-0481-4b14-8b5d-af662aae39a2
THINK AGAIN! - https://www.brighteon.com/2eeb9eb1-ec4f-4ee5-a475-056ba48f135b
LEAKED MILITARY DOCUMENTS SUGGEST DARPA CREATED THE VIRUS TO ACHIEVE TOTAL SURVEILLANCE STATE - https://www.bitchute.com/video/GFndMUkBWAsj/
ARE THESE PEOPLE VERY DANGEROUS! - https://www.brighteon.com/7a0cfc43-5cd0-492d-9080-edf1dd95e164
THE ONES CALLING FOR CLIMATE CHANGE POLICY GLOBAL WARMING ARE THE ONES WHO CONTROL THE WEATHER AND "CLIMATE AND ITS CHANGES AND BANKING AND INSURANCE POLICY'S TO COVER SUCH AN
"ACT OF GOD" THATS REALLY THEM! - JFK WARNED YOU! https://www.brighteon.com/7c965d2c-3fb2-4f7f-94ff-5eb657825bae
THEY HAVE NO JURISDICTION UNDER COMMON SOVEREIGN LAW AND YES SHE DID TELL THE ACTORS WHERE TO GO! -https://www.brighteon.com/0e6e92f7-4c0d-4b06-aa09-b3f93aec2f58
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
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