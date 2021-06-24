『新型コロナワクチン接種中止』の嘆願書

『新型コロナワクチン接種中止』の嘆願書提出後の記者会見を実況放送いたします。

ご視聴可能な方は是非、歴史に残る会見をお聴き下さいませ！

ウィスコンシン医科大学名誉教授 高橋徳 Toku Takahashi 先生のお声がけで

３４０名（医師・歯科医・議員）の同意が集まりました。6月24日、これを取りまとめて厚労省に提出し、その後記者会見を行います。司会は 日野市市議会議員 池田 としえ 先生です。

記者会見 ：６月２４日（木）午後２時

参議院議員会館 １０１号室

主催：新型コロナワクチンに警鐘を鳴らす医師と議員の会

代表世話人 高橋徳

【News『真相』2021.6.23】

〜日本の医師＆政治家が遂に立ち上がった‼️〜

『新型コロナワクチン接種中止』記者会見詳細

日時：6月24日（木）14:00〜

会場：参議院議員会館 101号室

司会進行：日野市議会議員 池田利恵

①嘆願書の内容説明（15分）

ウィスコンシン医科大学名誉教授 高橋徳

②PCRとコロナワクチン（15分）

呉市議会議員 谷本誠一

③コロナワクチンの危険性（15分）

ナカムラクリニック院長 中村篤史