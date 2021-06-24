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『新型コロナワクチン接種中止』の嘆願書
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22 views • June 24, 2021
『新型コロナワクチン接種中止』の嘆願書提出後の記者会見を実況放送いたします。
ご視聴可能な方は是非、歴史に残る会見をお聴き下さいませ！
ウィスコンシン医科大学名誉教授 高橋徳 Toku Takahashi 先生のお声がけで
３４０名（医師・歯科医・議員）の同意が集まりました。6月24日、これを取りまとめて厚労省に提出し、その後記者会見を行います。司会は 日野市市議会議員 池田 としえ 先生です。
記者会見 ：６月２４日（木）午後２時
参議院議員会館 １０１号室
主催：新型コロナワクチンに警鐘を鳴らす医師と議員の会
代表世話人 高橋徳
【News『真相』2021.6.23】
〜日本の医師＆政治家が遂に立ち上がった‼️〜
『新型コロナワクチン接種中止』記者会見詳細
日時：6月24日（木）14:00〜
会場：参議院議員会館 101号室
司会進行：日野市議会議員 池田利恵
①嘆願書の内容説明（15分）
ウィスコンシン医科大学名誉教授 高橋徳
②PCRとコロナワクチン（15分）
呉市議会議員 谷本誠一
③コロナワクチンの危険性（15分）
ナカムラクリニック院長 中村篤史
ご視聴可能な方は是非、歴史に残る会見をお聴き下さいませ！
ウィスコンシン医科大学名誉教授 高橋徳 Toku Takahashi 先生のお声がけで
３４０名（医師・歯科医・議員）の同意が集まりました。6月24日、これを取りまとめて厚労省に提出し、その後記者会見を行います。司会は 日野市市議会議員 池田 としえ 先生です。
記者会見 ：６月２４日（木）午後２時
参議院議員会館 １０１号室
主催：新型コロナワクチンに警鐘を鳴らす医師と議員の会
代表世話人 高橋徳
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〜日本の医師＆政治家が遂に立ち上がった‼️〜
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日時：6月24日（木）14:00〜
会場：参議院議員会館 101号室
司会進行：日野市議会議員 池田利恵
①嘆願書の内容説明（15分）
ウィスコンシン医科大学名誉教授 高橋徳
②PCRとコロナワクチン（15分）
呉市議会議員 谷本誠一
③コロナワクチンの危険性（15分）
ナカムラクリニック院長 中村篤史
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