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Satirisk drama over Satanisk afgørelse fra Jobcenter Lærkevej [30.08.2017]
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30 views • May 14, 2021
DEL meget gerne denne lille film, som er Kim Osbøls og Jane Pihlmanns satiriske drama over, at Jobcenter Lærkevej i København har givet skriftligt afslag på at forelægge Kim Osbøl’s sag for Rehabiliteringsteamet, selvom han har været fastholdt på kontanthjælp i over 5 år og er fritaget for 225 reglen.
Det er Kim Osbøls og Jane Pihlmanns håb, at dette satiriske drama gør det lettere at ”sluge” den dybt kritisable, systematiske ulovlige og umenneskelige behandling af mennesker med varige sygdomme og handicap og som følge deraf varig nedsat arbejdsevne, der kun forværres ad åre.
Jobcenter Lærkevejs skriftlige afgørelse i Kim Osbøls sag kan læses i sin helhed i dette link:
http://www.k10.dk/showpost.php?p=356887&;postcount=83
Læs meget mere om hvornår man er handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand her: http://www.livoverlov.nu/hvornaar-er-man-handicappet/
Læs Ombudsmandens opsang om, at myndighederne har pligt til at have styr på fakta, inden de træffer en afgørelse her: https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/myndigheder_skal_have_overblik_over_fakta/
.......... THI KENDES FOR RET! ..........
18 maj 2018
Anklageskrift Domsmandssag
Dato: 24. april 2018
Journalnr.: 0100-70315-00001-18
Sagsbehandler: 30698
Kim Osbøl tiltales ved Retten på Frederiksberg med påstand om frihedsstraf for
1.
(0100-70315-00001-18)
overtrædelse af straffelovens § 119 a, ved den 30. august 2017 at have krænket faglig koordinator Heidi Gottliebs fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere Gottlieb, der var ansat på Jobcenter Lærkevang, under udførelsen af deres tjeneste, hverv eller i anledningen af samme, idet tiltalte på www.youtube.com har udgivet en video med navnet "satirisk drama", hvori han agerer Gottlieb, og sammen med en ukendt kvinde håner Gottlieb, der har truffet afgørelse i en sag vedrørende tiltalte.
Læs mere her:
https://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157&;page=39
https://www.k10.dk/showthread.php?t=35157&;page=59
------------
17. juli 2018 Liv Over Lov havner i principiel retssag [Analyse]
Den 22. oktober 2018 afsagde Retten på Frederiksberg sin dom i den principielle strafferetssag mod Kim Osbøl. Retssagens principielle formål er i korte træk, at den skal danne præcedens i forhold til, hvordan respektpakken, som de borgerlige partier vedtog i december 2016, skal udmøntes i praksis, og som er omsat til lovtekst i straffelovens § 119a; citat:
“Den, som krænker en af de i § 119 nævnte personers fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”
Læs domsafsigelsen fra Retten på Frederiksberg her
Læs udskrift af dombogen fra første retsmøde den 16. august 2018 her.
Bemærk, at Henriette Sommer på side 4 udtaler, at Kim skrev ting om hende og hendes kolleger, som ikke svarer til den opfattelse, hun har om sin egen og sine kollegers sagsbehandling. Denne udtalelse beviser jo helt klart, at sagsbehandlerne mener, at de laver lovlig sagsbehandling, og at de ikke lyver, manipulerer og bedrager.
Læs mere her:
http://www.livoverlov.nu/2018/07/17/liv-over-lov-havner-i-principiel-retssag/
------------
Kilde: Liv Over Lov
https://youtu.be/jyJceJJBaL4
6 views • Oct 24, 2020
Jobcenter København - Københavns Kommune - 7 subscribers
https://youtu.be/xLiLCbbxZEE
Det er Kim Osbøls og Jane Pihlmanns håb, at dette satiriske drama gør det lettere at ”sluge” den dybt kritisable, systematiske ulovlige og umenneskelige behandling af mennesker med varige sygdomme og handicap og som følge deraf varig nedsat arbejdsevne, der kun forværres ad åre.
Jobcenter Lærkevejs skriftlige afgørelse i Kim Osbøls sag kan læses i sin helhed i dette link:
http://www.k10.dk/showpost.php?p=356887&;postcount=83
Læs meget mere om hvornår man er handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand her: http://www.livoverlov.nu/hvornaar-er-man-handicappet/
Læs Ombudsmandens opsang om, at myndighederne har pligt til at have styr på fakta, inden de træffer en afgørelse her: https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/myndigheder_skal_have_overblik_over_fakta/
.......... THI KENDES FOR RET! ..........
18 maj 2018
Anklageskrift Domsmandssag
Dato: 24. april 2018
Journalnr.: 0100-70315-00001-18
Sagsbehandler: 30698
Kim Osbøl tiltales ved Retten på Frederiksberg med påstand om frihedsstraf for
1.
(0100-70315-00001-18)
overtrædelse af straffelovens § 119 a, ved den 30. august 2017 at have krænket faglig koordinator Heidi Gottliebs fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere Gottlieb, der var ansat på Jobcenter Lærkevang, under udførelsen af deres tjeneste, hverv eller i anledningen af samme, idet tiltalte på www.youtube.com har udgivet en video med navnet "satirisk drama", hvori han agerer Gottlieb, og sammen med en ukendt kvinde håner Gottlieb, der har truffet afgørelse i en sag vedrørende tiltalte.
Læs mere her:
https://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157&;page=39
https://www.k10.dk/showthread.php?t=35157&;page=59
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17. juli 2018 Liv Over Lov havner i principiel retssag [Analyse]
Den 22. oktober 2018 afsagde Retten på Frederiksberg sin dom i den principielle strafferetssag mod Kim Osbøl. Retssagens principielle formål er i korte træk, at den skal danne præcedens i forhold til, hvordan respektpakken, som de borgerlige partier vedtog i december 2016, skal udmøntes i praksis, og som er omsat til lovtekst i straffelovens § 119a; citat:
“Den, som krænker en af de i § 119 nævnte personers fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”
Læs domsafsigelsen fra Retten på Frederiksberg her
Læs udskrift af dombogen fra første retsmøde den 16. august 2018 her.
Bemærk, at Henriette Sommer på side 4 udtaler, at Kim skrev ting om hende og hendes kolleger, som ikke svarer til den opfattelse, hun har om sin egen og sine kollegers sagsbehandling. Denne udtalelse beviser jo helt klart, at sagsbehandlerne mener, at de laver lovlig sagsbehandling, og at de ikke lyver, manipulerer og bedrager.
Læs mere her:
http://www.livoverlov.nu/2018/07/17/liv-over-lov-havner-i-principiel-retssag/
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Kilde: Liv Over Lov
https://youtu.be/jyJceJJBaL4
6 views • Oct 24, 2020
Jobcenter København - Københavns Kommune - 7 subscribers
https://youtu.be/xLiLCbbxZEE
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