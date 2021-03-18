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Alle Regierungen sind unmoralische & kriminelle Institutionen ❗️
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364 views • March 18, 2021
In einem der jüngeren Videos von Eric Dubay geht es um die Illusion von Autorität, dass Regierungen auf Gedankenkontrolle basieren!
Wenn Sie möchten, dass die Menschen an diese fiktive Sache namens "Autorität" glauben, müssen Sie natürlich zuerst den Geist des Kollektivs formen, um diese falsche Ideologie zu akzeptieren. Das ist die Regierung. Es ist die Illusion einer „offiziellen“ Gruppe von Menschen da draußen, die allen anderen sagen können, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Die Wahrheit ist, dass es keine Autorität gibt und die Regierung eine Illusion ist ,die wir uns aus dem irrationalen Denken eines kontrollierten Geistes auferlegt lassen haben.
„Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande“, Augustinus
Original Video: "The Truth About Governments" https://youtu.be/J9wlMWYTpqg
Synchronisation und Aufarbeitung: MOYO Film - Videoproduktion
Übersetzer: Thomas Breuer
Sprecher © Eva
Sprecher © Stoffteddy (Video, Ton-Mix / Arrangement)
(www.moyo-film.de / Radio MOPPI) 2021
Schnitt, Arrangement, Bearbeitung: Jan (yoice.net)
http://www.moyo-film.de/ http://www.yoice.net/
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=oOEwTT5bRns
Wenn Sie möchten, dass die Menschen an diese fiktive Sache namens "Autorität" glauben, müssen Sie natürlich zuerst den Geist des Kollektivs formen, um diese falsche Ideologie zu akzeptieren. Das ist die Regierung. Es ist die Illusion einer „offiziellen“ Gruppe von Menschen da draußen, die allen anderen sagen können, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Die Wahrheit ist, dass es keine Autorität gibt und die Regierung eine Illusion ist ,die wir uns aus dem irrationalen Denken eines kontrollierten Geistes auferlegt lassen haben.
„Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande“, Augustinus
Original Video: "The Truth About Governments" https://youtu.be/J9wlMWYTpqg
Synchronisation und Aufarbeitung: MOYO Film - Videoproduktion
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Sprecher © Stoffteddy (Video, Ton-Mix / Arrangement)
(www.moyo-film.de / Radio MOPPI) 2021
Schnitt, Arrangement, Bearbeitung: Jan (yoice.net)
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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=oOEwTT5bRns
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