Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 10 декабря 2023 г.

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Фрагменты:
Мы говорили о том, чем особенна первая неделя 10-го месяца.
• 8-й день Хануки выпадает на 1-й день 10-го месяца, что служит началом уже следующего праздника את — семидневного пира, о котором мы читаем в Есф 2:16
• Есфирь 2:16 И взята была Есфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в десятом месяце, то есть в месяце Тебефе, в седьмой год его царствования. 18 И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нём, — пир את ради Есфири, и сделал льготу областям и раздал дары с царственною щедростью.
• И устроил царь пир для всех своих друзей (φίλος phílos) и могущественных (δύναμις dýnamis) на семь дней. И он превознёс (ὑψόω hypsóō) свадебные пиры (γάμος gámos) Есфири; и освобождение (ἄφεσις áphesis) он даровал тем, кто находился под его царством (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/esther/2.htm)
• Это радостный Праздник 10-го месяца из Захарии 8:19.
• Зах 8:19 … пост четвёртого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью (שִׂמְחָה śimḥâ) и весёлым торжеством (מוֹעֵד mô‘êḏ); только любите истину и мир.
• Совет Семидесяти Двух (созывающийся 5 раз в год) происходит в первую неделю 10-го месяца.
• Мы входим в церковный цикл Сардийской церкви (Откр 3:1-6).
• Откр 3:2 Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. 3 Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. 4 Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны. 5 Побеждающий облечётся в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его.
• Откр 16:15 Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его.
• Бодрствование относится к чистоте одежды, которая отражает духовное состояние человека. Это не означает, что мы знаем день или час [второго пришествия Христа], потому что этого никто не знает.
• В 10-й главе Ездры мы видим, что Ездра сильно встревожился, когда узнал, что многие взяли себе иноплеменных жён (что означает союз с Вавилонской Блудницей). Они отделились от этих языческих жён [т.е. развелись с ними], начав исследование этого дела в первый день 10-го месяца.
• Ездра 10:2 … мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жён иноплеменных из народов земли...
• Ездра 10:16 … И отделены на это Ездра священник, главы поколений, от каждого поколения их, и все они названы поимённо. И сделали они заседание в первый день десятого месяца, для исследования сего дела;
• Быт 8:5 Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор.
• В течение первой недели 10-го месяца мы входим в череду священника Авии (1Пар 24:10).
• При первом пришествии Христа ангел Гавриил посещает Захарию (отца Иоанна Крестителя) во время “Авиевой чреды” (Лк 1:5). 6 месяцев спустя ангел Гавриил посещает Марию (Лк 1:27) во время той же самой череды священника Авии (так как каждый священник служил дважды в год, с промежутком в 6 мес. между чередами) (см. 24-ю гл. 1 Паралипоменон).
О Долине принятия Решения/долине Иосафата — см. в видео Лиланда
Это Армагеддон! Это 3-я глава Иоиля!https://youtu.be/w31YKXAuKk0?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1244
Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Каналы Лиланда
на Ютубе https://www.youtube.com/@LeelandJones, https://www.youtube.com/@panther4x4
на Vimeo https://vimeo.com/userleelandj
на Bitchute https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
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