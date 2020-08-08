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Die Weltherrschafts-Seuche 08.08.2020 www.kla.tv/16985.mp4
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29 views • August 08, 2020
Qualirtativ hochwertiger Investigativjournalismus vom Schweizer KLA.TV
gefunden auf: https://www.youtube.com/watch?v=GhC6NokMa4o
Originalbeschreibung:
Zahllose Seuchen haben uns heimgesucht. Jetzt beschleicht uns eine Weltherrschaft-Seuche, die schlimmer ist als der schwarze Tod, erstreckt sich durch sämtliche Lebensgebiete und bedroht unsere Freiheit, unseren Besitz und unser Leben.In dieser Doku wird in 8 Komponenten aufgezeigt, wie sich der Verdacht des Machtmissbrauchs anhand des Covid-19-Szenarios verdichtet. Es sind Dokumente ans Licht gekommen, die diesen Verdacht erhärten. Gibt es einen Weg, die uns gegenwärtig versklavenden Panikmacher und Weltherrscher, zu entmachten?
✓ https://www.kla.tv/16985
gefunden auf: https://www.youtube.com/watch?v=GhC6NokMa4o
Originalbeschreibung:
Zahllose Seuchen haben uns heimgesucht. Jetzt beschleicht uns eine Weltherrschaft-Seuche, die schlimmer ist als der schwarze Tod, erstreckt sich durch sämtliche Lebensgebiete und bedroht unsere Freiheit, unseren Besitz und unser Leben.In dieser Doku wird in 8 Komponenten aufgezeigt, wie sich der Verdacht des Machtmissbrauchs anhand des Covid-19-Szenarios verdichtet. Es sind Dokumente ans Licht gekommen, die diesen Verdacht erhärten. Gibt es einen Weg, die uns gegenwärtig versklavenden Panikmacher und Weltherrscher, zu entmachten?
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