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BBB2021 - Negro: Militante ou Palhaço?
Eduarda Santana
Eduarda Santana
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111 views • February 14, 2021
#BBB2021​ não é sobre militância e sim sobre incapacidade do negro de assumir posição de poder/destaque.

Não estão dando voz para o negro, estão construindo uma imagem de palhaços.

O pensamento inconsciente do momento é: negro militante, logo meme; negro militante, logo insuportável; negro militante, logo tenho mais o que fazer...

Não tem um que salva na casa para equilibrar, só há opressores e oprimidos... É uma casa, ninguém vive em uma casa sem harmonia.

Se é para lutar que seja com sabedoria, do contrário... #FiqueEmCasa​ e sem internet

#negro​ #racismo​ #lumena​ #karolconka​ #carolconka​ #sexismo​ #linguagemneutra
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big brothernegrobrasilracismolumenakarolconkacarolconkasexismolinguagemneutrabbb2021big brother brasil
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