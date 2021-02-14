BBB2021 - Negro: Militante ou Palhaço?

#BBB2021​ não é sobre militância e sim sobre incapacidade do negro de assumir posição de poder/destaque.



Não estão dando voz para o negro, estão construindo uma imagem de palhaços.



O pensamento inconsciente do momento é: negro militante, logo meme; negro militante, logo insuportável; negro militante, logo tenho mais o que fazer...



Não tem um que salva na casa para equilibrar, só há opressores e oprimidos... É uma casa, ninguém vive em uma casa sem harmonia.



Se é para lutar que seja com sabedoria, do contrário... #FiqueEmCasa​ e sem internet



#negro​ #racismo​ #lumena​ #karolconka​ #carolconka​ #sexismo​ #linguagemneutra