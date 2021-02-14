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BBB2021 - Negro: Militante ou Palhaço?
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111 views • February 14, 2021
#BBB2021 não é sobre militância e sim sobre incapacidade do negro de assumir posição de poder/destaque.
Não estão dando voz para o negro, estão construindo uma imagem de palhaços.
O pensamento inconsciente do momento é: negro militante, logo meme; negro militante, logo insuportável; negro militante, logo tenho mais o que fazer...
Não tem um que salva na casa para equilibrar, só há opressores e oprimidos... É uma casa, ninguém vive em uma casa sem harmonia.
Se é para lutar que seja com sabedoria, do contrário... #FiqueEmCasa e sem internet
#negro #racismo #lumena #karolconka #carolconka #sexismo #linguagemneutra
Não estão dando voz para o negro, estão construindo uma imagem de palhaços.
O pensamento inconsciente do momento é: negro militante, logo meme; negro militante, logo insuportável; negro militante, logo tenho mais o que fazer...
Não tem um que salva na casa para equilibrar, só há opressores e oprimidos... É uma casa, ninguém vive em uma casa sem harmonia.
Se é para lutar que seja com sabedoria, do contrário... #FiqueEmCasa e sem internet
#negro #racismo #lumena #karolconka #carolconka #sexismo #linguagemneutra
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