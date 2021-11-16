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Δρ. Julie Ponesse: Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ... ΠΟΣΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΗ...
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30 views • November 16, 2021
Η Καναδή καθηγήτρια Πανεπιστημίου στην Ηθική, Δρ. Julie Ponesse απολύθηκε από το Πανεπιστήμιο γιατί αρνήθηκε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Ολόκληρη η ομιλία εδώ / Full speech here
https://www.youtube.com/watch?v=x_wTY...
"Δημοκρατία σημαίνει ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΛΑΟΥ… σημαίνει ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ… η Δημοκρατία, έχει δολοφονηθεί από νοσηρούς ανθρώπους με άρρωστα μυαλά, ψυχές και σώματα. Δεν πρέπει να υποταχθούμε…
Χρειαζόμαστε μια σφιχτή μάζα του 10%… Χρειάζεται να μιλήσουν ΟΙ ΨΥΧΕΣ!
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΗΡΩΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ… ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ."
Ολόκληρη η ομιλία εδώ / Full speech here
https://www.youtube.com/watch?v=x_wTY...
"Δημοκρατία σημαίνει ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΛΑΟΥ… σημαίνει ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ… η Δημοκρατία, έχει δολοφονηθεί από νοσηρούς ανθρώπους με άρρωστα μυαλά, ψυχές και σώματα. Δεν πρέπει να υποταχθούμε…
Χρειαζόμαστε μια σφιχτή μάζα του 10%… Χρειάζεται να μιλήσουν ΟΙ ΨΥΧΕΣ!
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΗΡΩΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ… ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ."
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