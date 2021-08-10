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ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥΣ.
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770 views • August 10, 2021
10/08/2021 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ....ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΟΛΑ...ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ...ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΡΕΛΛΟΥΣ ΕΣΕΙΣ ΚΑΝΤΕ ΤΟ...ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ...Ο ΘΕΟΣ ΚΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ, ΝΑ ΣΚΕΠΑΣΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ....!!!
EKTAKTO SOS....https://www.sfagi.gr/emergency-broadcast-system-ebs-the-storm-is-upon-us/?fbclid=IwAR0XXfglpa6qscoSnUBfKBk71trEaJhIC8ka022kNMQXPr02pPadBqgt92EΖΕΙΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΟΙΚΕΙ...ΖΗΣΤΕ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΣΑΣ ΠΙΕΖΟΥΝ-ΔΙΑΤΑΖΟΥΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΞΕΤΕ...ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ.... ΟΠΟΤΕ...ΖΗΣΤΕ...ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΤΕ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΕΤΕ ΧΩΡΟ... ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΑΣ...ΣΕ ΣΑΣ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ...ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΕΤΣΟΚΟΒΟΥΝ. ΣΤΕΡΟΥΝ, ΑΦΑΙΡΟΥΝ...!!!
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΝΤΑ...!!!
EKTAKTO SOS....https://www.sfagi.gr/emergency-broadcast-system-ebs-the-storm-is-upon-us/?fbclid=IwAR0XXfglpa6qscoSnUBfKBk71trEaJhIC8ka022kNMQXPr02pPadBqgt92EΖΕΙΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΟΙΚΕΙ...ΖΗΣΤΕ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΣΑΣ ΠΙΕΖΟΥΝ-ΔΙΑΤΑΖΟΥΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΞΕΤΕ...ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ.... ΟΠΟΤΕ...ΖΗΣΤΕ...ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΤΕ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΕΤΕ ΧΩΡΟ... ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΑΣ...ΣΕ ΣΑΣ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ...ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΕΤΣΟΚΟΒΟΥΝ. ΣΤΕΡΟΥΝ, ΑΦΑΙΡΟΥΝ...!!!
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΝΤΑ...!!!
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