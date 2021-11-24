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Lynn Channel Nov 24, 2021
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20 views • November 24, 2021
Hi Good day mga Ka Curious!!! May message lng po akong gustong iparating kay Ma'am Imelda Trupa from Imus Cavite, Kay Sir Rumel at Romel at kay Sir Dave Mateo from Las Pinas na kung pwede sa next zoom meeting na lng po kyo mag guest dahil sobrang dami na natin. Limited lng ang time natin sa zoom meeting bka di lahat makapag salita. By the way maraming zoom meetings pa gagawin natin in the future, pasensya na po. At pls pki confirm dito itong babanggitin kong mga pangalan kung available sila mamaya ng 6pm Phil time sina; Maam Shiela from Netherlands, Eldelisa Go, Vivian Grace, Rose Riaz, Rumi, Imelda Arocha at ma'am Bernadette Soria. Pls pki comment lng kung available kyo... PS. pki download na ng ZOOM APP sa phone nyo at abangan ang link ng zoom meeting natin, 20 minutes bago tyo mag start, maraming salamat po. 🙏😘♥️
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🍄 Mga OFWs desperadong nanawagan kay Duterte na tigilan na ang pagpapahirap sa mga Filipinos, at tigilan na ang pagtuturok lalo na sa mga bata!!!
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🍄 Mga importanteng updates ng ating mga kababayans mula sa ibat ibang panig ng mundo.. Pls SHARE IF YOU CARE, maraming salamat po. 😘♥️🙏https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=431806081893395&;id=1199433907
Breaking News!
🍄 Mga OFWs desperadong nanawagan kay Duterte na tigilan na ang pagpapahirap sa mga Filipinos, at tigilan na ang pagtuturok lalo na sa mga bata!!!
🍄 For the first time inamin ni Dr. Anth0ny F@UC1 na nagtataasan ang bilang mga na naho hospitalised na mga bakunado!!!😲
🍄 Sabi ng Health Secretary ng Germany, "By the end of winter... Halos lahat ng tao sa Germany ay mabakunahan, mapapagaling o mamamatay!!!😲 New York Post
🍄 New Zealand Prime Minister naglaan diumano ng 50M dollars Journalism Funds para ma impluwensyahan ang editorial decisions ng media outlets sa New Zealand!!
🍄 Austria becomes the first country in Western Europe to reimpose a FULL C0\/1D19 LOCKDOWN!!!
🍄 Mga importanteng updates ng ating mga kababayans mula sa ibat ibang panig ng mundo.. Pls SHARE IF YOU CARE, maraming salamat po. 😘♥️🙏https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=431806081893395&;id=1199433907
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