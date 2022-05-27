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Αμερικανικά Bιο-εργαστήρια στην Ουκρανία
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20 views • May 27, 2022
Η έρευνα της Daily Mail (25-03-2022)
Στις 24/03/2022, η ρωσική κυβέρνηση παραχώρησε συνέντευξη Τύπου υποστηρίζοντας ότι ο Χάντερ Μπάιντεν βοήθησε στη χρηματοδότηση ενός αμερικανικού στρατιωτικού ερευνητικού προγράμματος για "βιολογικά όπλα" στην Ουκρανία
Ωστόσο, οι ισχυρισμοί χαρακτηρίστηκαν ως ένα θρασύ προπαγανδιστικό τέχνασμα για να δικαιολογηθεί η εισβολή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία και να σπείρει τη διχόνοια στις ΗΠΑ.
Όμως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αλληλογραφία που εξασφάλισε η DailyMail.com από το εγκαταλελειμμένο φορητό υπολογιστή του Hunter δείχνουν ότι οι ισχυρισμοί μπορεί να είναι αληθινοί
Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δείχνουν ότι ο Hunter βοήθησε να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση εκατομμυρίων δολαρίων για τη Metabiota, έναν εργολάβο του Υπουργείου Άμυνας που ειδικεύεται στην έρευνα ασθενειών που προκαλούν πανδημίες.
Παρουσίασε επίσης τη Metabiota σε μια δήθεν διεφθαρμένη ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου, τη Burisma, για ένα "επιστημονικό έργο" που αφορούσε εργαστήρια βιοασφάλειας υψηλού επιπέδου στην Ουκρανία.
Ο γιος του προέδρου - Χάντερ Μπάιντεν - και οι συνεργάτες του επένδυσαν 500.000 δολάρια στη Metabiota μέσω της εταιρείας τους Rosemont Seneca Technology Partners
Έχουν συγκεντρώσει αρκετά εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της εταιρείας από επενδυτικούς κολοσσούς, όπως η Goldman Sachs
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3KdY01Z
Στις 24/03/2022, η ρωσική κυβέρνηση παραχώρησε συνέντευξη Τύπου υποστηρίζοντας ότι ο Χάντερ Μπάιντεν βοήθησε στη χρηματοδότηση ενός αμερικανικού στρατιωτικού ερευνητικού προγράμματος για "βιολογικά όπλα" στην Ουκρανία
Ωστόσο, οι ισχυρισμοί χαρακτηρίστηκαν ως ένα θρασύ προπαγανδιστικό τέχνασμα για να δικαιολογηθεί η εισβολή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία και να σπείρει τη διχόνοια στις ΗΠΑ.
Όμως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αλληλογραφία που εξασφάλισε η DailyMail.com από το εγκαταλελειμμένο φορητό υπολογιστή του Hunter δείχνουν ότι οι ισχυρισμοί μπορεί να είναι αληθινοί
Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δείχνουν ότι ο Hunter βοήθησε να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση εκατομμυρίων δολαρίων για τη Metabiota, έναν εργολάβο του Υπουργείου Άμυνας που ειδικεύεται στην έρευνα ασθενειών που προκαλούν πανδημίες.
Παρουσίασε επίσης τη Metabiota σε μια δήθεν διεφθαρμένη ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου, τη Burisma, για ένα "επιστημονικό έργο" που αφορούσε εργαστήρια βιοασφάλειας υψηλού επιπέδου στην Ουκρανία.
Ο γιος του προέδρου - Χάντερ Μπάιντεν - και οι συνεργάτες του επένδυσαν 500.000 δολάρια στη Metabiota μέσω της εταιρείας τους Rosemont Seneca Technology Partners
Έχουν συγκεντρώσει αρκετά εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της εταιρείας από επενδυτικούς κολοσσούς, όπως η Goldman Sachs
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3KdY01Z
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