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Tuto | Vérifier par soi-même le nombre de décès et d'effets secondaires liés aux injections contre le Covid-19
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51 views • August 18, 2021
Si vous êtes à l'aise avec Excel, ce tutoriel vous explique en détail comment calculer / vérifier par vous-mêmes le nombre de décès et de blessés dus aux effets secondaires liés à la vaccination contre le Covid-19.
Source de la vidéo :
https://rumble.com/vk96pw-vrifiez-par-vous-mme.-liens-en-description.html
Lien pour la base de données européenne :
https://www.adrreports.eu/fr/
Article source :
Média Presse Infos : https://www.medias-presse.info/morts-et-effets-secondaires-apres-vaccination-anti-covid-verifiez-par-vous-meme/144803/
========================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
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