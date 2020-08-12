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(VO) Le réalisateur John Paul Rice (A child's voice), expose le satanisme Hollywoodien
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47 views • August 12, 2020
Pas de langue de bois, le producteur indépendant John Paul Rice balance sans circonvolutions langagières les pratiques pédophiles et sataniques qui se pratiquent à Hollywood. Enfants violés, torturés, assassinés. « Le niveau de merde satanique qui règne là-dedans [Hollywood] n'est pas croyable.» dit-il. On le croit.
Il explique comment, après avoir été confronté à un fait particulier, il a commencé à faire ses recherches. Eh bien il n'a pas été déçu du voyage, comme on dit.
Une vidéo à partager, et à sauvegarder, car elle est très dérangeante pour les criminels qui se font passer pour l'«élite»
Lien de la vidéo d'origine :
https://youtu.be/dztir94oaOo
Mon blogue :
margueriterothe.com
Il explique comment, après avoir été confronté à un fait particulier, il a commencé à faire ses recherches. Eh bien il n'a pas été déçu du voyage, comme on dit.
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