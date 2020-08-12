(VO) Le réalisateur John Paul Rice (A child's voice), expose le satanisme Hollywoodien

Pas de langue de bois, le producteur indépendant John Paul Rice balance sans circonvolutions langagières les pratiques pédophiles et sataniques qui se pratiquent à Hollywood. Enfants violés, torturés, assassinés. « Le niveau de merde satanique qui règne là-dedans [Hollywood] n'est pas croyable.» dit-il. On le croit.Il explique comment, après avoir été confronté à un fait particulier, il a commencé à faire ses recherches. Eh bien il n'a pas été déçu du voyage, comme on dit.Une vidéo à partager, et à sauvegarder, car elle est très dérangeante pour les criminels qui se font passer pour l'«élite»Lien de la vidéo d'origine :Mon blogue :margueriterothe.com