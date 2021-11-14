Στήριξη διωκομένων ἱερέων ἐπισκόπων λαϊκῶν, ἀντιστέκονται στό ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας13-11-21

Διαδικτυακή ἐκπομπή γιά τήν στήριξη τῶν διωκόμενων ἱερέων ἐπισκόπων λαϊκῶν καί ὅσων ἄλλων πού ἀντιστέκονται στό ἰατρογενές ἔγκλημα κατά ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας

Παρακαλοῦμε νά εἴμαστε ὅλοι παρόντες καί νά καλέσουμε ὅλη τήν Ἑλλάδα νά στηρίξει τόν πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου καί κάθε ἄλλο ἐκκλησιαστικό πρόσωπο πού διώκεται αὐτή τήν στιγμή ἀπό ἐπισκόπους καί συνοδικούς πού αὐτή τήν στιγμή εὑρίσκοντας πλέον σέ σοβαρή Ἐκκλησιαστική ἐκτροπή καί θεολογική πλάνη.

Διότι συγχέουν ἕνα σαφῶς ἰατρικό καί πολιτικό ζήτημα μέ τήν Θεολογία καί τήν δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας.

Κυρίως ἀδυνατοῦν νά δοῦν τήν σχέση τῶν γενετικῶν ἐμβολίων μέ τό θέμα των ἐκτρώσεων καί πολλῶν ἄλλων διαστάσεων πού ἐκθέτουν σοβαρά τήν Ἐκκλησία καί ἀποπροσανατολίζουν τούς ἀνθρώπους.

Ὁ πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου αὐτή τήν στιγμή ἀναδεικνύεται σέ βασικό πρόσωπο ὑπεράσπισης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς τάξης καί τῆς Ὀρθοδοξίας.