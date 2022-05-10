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Massive amounts of DNA needed. E. coli, Covid testing in schools and Ginkgo Bioworks.
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20 views • May 10, 2022
https://www.ginkgobioworks.com/.../synthesizing-dna-to.../
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https://www.energy.gov/articles/e-coli-energy-ginkgo-bioworks-and-entrepreneurial-mentorship-program
https://www.ginkgobioworks.com/our-work/producing-cultured-cannabinoids/
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https://www.cdc.gov/ecoli/ecoli-symptoms.html
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https://www.inscripta.com/blog/ginkgo-bioworks-incorporates-the-onyx-platform-into-its-foundries
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8057744/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8381864/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8095020/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8795808/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8713143/
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-e-coli-water-testing-kit-market-to-2028---covid-19-impact-and-analysis-301461182.html
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-020-05374-z
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8015872/
https://clinlab.ucsf.edu/sites/g/files/tkssra1861/f/wysiwyg/Lab%20Biosafety%20Guidelines-%20_Handling%20and%20Processing%20Specimens%20Associated%20with%20COVID-19%20PB%20edits%204.14.20%20v2.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/16/3a/d3/e1760cad24ee85/US9487788.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2897399/
https://www.europeanscientist.com/en/public-health/probiotics-can-have-negative-effects-too/
https://www.semanticscholar.org/paper/Genetic-engineering-of-probiotic-Escherichia-coli-Ou-Yang/fc3a91807446ea29544bc32e19857ad8a96699ea
https://journals.lww.com/pidj/Fulltext/2010/02000/Sever_Sepsis_After_Probiotic_Treatment_With.30.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3495787/
https://www.hindawi.com/journals/grp/2016/3126280/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34378987/ ****
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22895085/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20421387/
https://www.wincloveprobiotics.com/en/nieuws/winclove-statement-on-concerns-on-e-coli-nissle-1917/ ***
https://www.msn.com/en-us/health/medical/state-health-department-investigating-cluster-of-e-coli-and-rotavirus-cases-in-children/ar-AAWdYxS
https://www.scirp.org/Journal/paperinformation.aspx?paperid=111660
https://casereports.bmj.com/content/bmjcr/14/3/e239533.full.pdf
https://www.tyla.com/life/life-news-miracle-baby-weighing-1lb-11-beats-covid-sepsis-and-ecoli-20210128
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(20)32671-4/fulltext
https://medicalxpress.com/news/2020-07-sputum-higher-covid-.html
https://osp.od.nih.gov/wp-content/uploads/NIH_Guidelines.pdf
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/44918/301953836-MIT.pdf?sequence=2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8142275/
https://www.researchandmarkets.com/reports/5516158/e-coli-water-testing-kit-market-forecast-to-2028
https://www.dailymaverick.co.za/article/2022-02-22-child-dies-of-e-coli-infection-in-nelson-mandela-bay-mayor-advises-residents-to-add-bleach-to-water/
https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/e-coli
https://investors.ginkgobioworks.com/news/news-details/2022/FREDsense-and-Ginkgo-Bioworks-Announce-Partnership-to-Develop-Water-Quality-Biosensors/default.aspx
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31545853/
https://www.prnewswire.com/news-releases/persephone-biosciences-and-ginkgo-bioworks-announce-collaboration-to-develop-novel-therapeutics-301523514.html
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001830214/af3757c6-bcef-4294-89f5-cbe69445ab06.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33906110/
Bacterial meningitis and COVID-19: a complex patient ...
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8059472/ ** codone
https://www.prnewswire.com/news-releases/impact-of-covid-19-pandemic-on-north-america-e-coli-testing-market-2020-301103845.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33667651/
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/escherichia-coli-o157-h7
https://www.who.int/publications/i/item/who-integrated-global-surveillance-on-esbl-producing-e.-coli-using-a-one-health-approach
https://en.wikipedia.org/wiki/Pathogenic_Escherichia_coli
https://www.marketwatch.com/press-release/global-e-coli-testing-market-size-and-share-2022-product-trends-key-strategic-moves-and-developments-business-prospect-top-player-positioning-industry-demand-end-user-analysis-and-outlook-till-2028-2022-05-04
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