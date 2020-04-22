© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Censure d'internet : Le Ministère de la Vérité en marche en Italie (VF)
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
7 views • April 22, 2020
" C Terrass" :
Appel vidéo de Massimo Mazzucco au nom de la sphère d'information alternative italienne pour dénoncer les volontés de plus en plus évidentes de censure sur Internet au prétexte de la crise du Coronavius. L'appel est signé à la fin de la vidéo par les gérants et collaborateurs des principaux sites de libre-information. A quand une telle initiative en France ?
Vidéo originale : https://youtu.be/mvDrRYvqBfo
Appel vidéo de Massimo Mazzucco au nom de la sphère d'information alternative italienne pour dénoncer les volontés de plus en plus évidentes de censure sur Internet au prétexte de la crise du Coronavius. L'appel est signé à la fin de la vidéo par les gérants et collaborateurs des principaux sites de libre-information. A quand une telle initiative en France ?
Vidéo originale : https://youtu.be/mvDrRYvqBfo
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.