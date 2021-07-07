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ОТЦЫ-АФОНИТЫ: Православные умирают за Христа, а не гауляйтера антихриста! Иеросхимонах Онуфрiй (Стебелев-Веласкес)
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916 views • July 07, 2021
Дорогие во Христе братия и сестры, если вы услышите, что кто-то из Православных пастырей-исповедников, говорит слова, которые противоположны его Православному исповеданию, тому, чему он учил вас прежде, наставляя и возгревая вашу ревность по Богу, не верьте этим противоположным словам, не принимайте их, не следуйте по тому пути, который не согласен со Святым Евангелием, со Святыми Отцами, с Православным исповедническим путём, по которому прошли все верные Христу Богу души! Сохраним верность Господу нашему Iисусу Христу до смерти!
Отца Сергия мы уважаем и любим, не осуждаем его, а сочувствуем и жалеем его, не принимаем слова, сказанные им под воздействием, молимся за него. Надеемся на милость Божию, на помощь Пречистой Богородицы и всех Святых, что он снова вернётся к пламенной ревности по Богу.
Отца Сергия мы уважаем и любим, не осуждаем его, а сочувствуем и жалеем его, не принимаем слова, сказанные им под воздействием, молимся за него. Надеемся на милость Божию, на помощь Пречистой Богородицы и всех Святых, что он снова вернётся к пламенной ревности по Богу.
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