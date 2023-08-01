Η απάτη της κλιματικής αλλαγής, και όχι μόνο, μέσω των ΜΜΕ, απλά και κατανοητά.

📍Ανεμογεννήτριες, ηλιακά πάνελ και ηλεκτρική ενέργεια: όλα προβάλλονται ως η απάντηση στην υποτιθέμενη κλιματική κρίση, ωστόσο οι περισσότερες από αυτές τις "πράσινες" λύσεις είναι πολύ πιο καταστροφικές για το περιβάλλον από ό,τι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

‼️Πολλές από αυτές τις λύσεις καταλήγουν επίσης να απαιτούν περισσότερα καύσιμα αντί για λιγότερα.

📍Είναι σημαντικό ότι δεν υπάρχουν καν αρκετά ορυκτά στον κόσμο για να μπορέσει έστω και μία χώρα να γίνει 100% ηλεκτρική. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, η αντικατάσταση των 31,5 εκατομμυρίων οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο με ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα απαιτήσει τη διπλάσια ποσότητα κοβαλτίου σε παγκόσμιο επίπεδο! Τα μαθηματικά δεν λειτουργούν.

⁉️ Είναι λοιπόν οι παγκοσμιοποιητές ηλίθιοι; Όχι. Έχουν πλήρη επίγνωση ότι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν όλα τα αυτοκίνητα βενζίνης με ηλεκτρικά οχήματα, ούτε μέχρι το 2030 ούτε μέχρι το 2050.

‼️‼️Το να εξαναγκάζουν κράτη και χώρες να στραφούν σε ηλεκτρικά οχήματα επιταχύνει μόνο τον απώτερο στόχο να σας εμποδίσουν να έχετε αυτοκίνητο και να οδηγείτε παντού. Δικαιολογεί επίσης τη δημιουργία "πόλεων των 15 λεπτών".

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