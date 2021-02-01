Ομοιοπαθητική Ιατρική και Υγιές Ανοσοποιητικό Σύστημα

Μια ενημέρωση προς το κοινό από την Ελληνική Εταιρία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής με σκοπό την χρηματοδότηση της έρευνας για την ομοιοπαθητική.

Μιλούν οι ιατροί Δημοσθένης Παπαμεθοδίου, Σπύρος Κυβέλλος, Ελευθέριος Ταπάκης και Σωτήρης Μποτής και οι καθηγητές ιατρικής Γεώργιος Σαμούτης και Ιωάννης Γιαννιός.

Πρόσφατα η ελληνική ομοιοπαθητική κοινότητα έχασε 2 πολύ σημαντικά μέλη της τον Γιώργο Παπαφιλίππου και Στέφανο Πατεράκη και αυτή η ημερίδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη τους.

Επίσης θα θέλαμε μέσω αυτής της ημερίδας να χρηματοδοτηθεί η έρευνα στην ομοιοπαθητική. Προτείνουμε από όλους το ενδεικτικό ποσό των 10 ευρώ στον λογαριασμό της Τράπεζας Περαιώς GR43 0172 0760 0050 7608 8092 249. Παρακαλώ γράψτε στην αιτιολογία όνομα και email ή διεύθυνση για να σας σταλεί απόδειξη.