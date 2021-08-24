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Dieudonné Philippot Talibans...
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46 views • August 24, 2021
Ma chaîne YouTube https://www.youtube.com/channel/UCJgY8TLEJ7kDK9NlTlwgwVg est pour l’instant bloquée (en raison de ma chanson dont les paroles « contredisaient les déclarations de l’OMS »). Que cela ne vous empêche pas de vous y abonner, juste pour le plaisir du doigt d’honneur, même si, avec 2 avertissements, je suis au bord de la suppression de chaîne.
Il est donc plus important que jamais, pour ceux qui le peuvent et apprécient mon contenu, de le partager autant que possible afin, si la visibilité de mes chaînes secondaires augmente, que je puisse éventuellement quitter YouTube définitivement.
Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog :
https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2021/08/dieudonne-philippot-talibans-24082021.html
Mes chaînes secondaires :
ODYSEE :https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4
BITTUBE: https://bittube.tv/profile/LaMiteDansLaCaverne
BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne
BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne
Il est donc plus important que jamais, pour ceux qui le peuvent et apprécient mon contenu, de le partager autant que possible afin, si la visibilité de mes chaînes secondaires augmente, que je puisse éventuellement quitter YouTube définitivement.
Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog :
https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2021/08/dieudonne-philippot-talibans-24082021.html
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BITTUBE: https://bittube.tv/profile/LaMiteDansLaCaverne
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