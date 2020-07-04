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Ο ακρωτηριασμός της Χώρας μας προβλέπεται από το Σύνταγμα!
Η Πλατυτέρα των Ουρανών
Η Πλατυτέρα των Ουρανών
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25 views • July 04, 2020
- Σχέδιο εισβολής στην Ελλάδα από το 2014.
- Ο Μητσοτάκης ... το “πάει” για νέες Πρέσπες!
- Όσα “προφητικά” είπε η - τότε Πρόεδρος της Βουλής - Άννα Ψαρούδα Μπενάκη (8.2.2005) στον Κάρολο Παπούλια κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Προέδρου της Δημοκρατίας, τα “διάβαζε” από άρθρο του Συντάγματος του 1975.
Αποσπάσματα από την ραδιοφωνική εκπομπή “Ανεξάρτητος Παρατηρητής” με τον δημοσιογράφο Μάκη Βραχιολίδη.
Καλεσμένοι στην εκπομπή:
1. Σταύρος Καλεντερίδης, Διεθνολόγος - Γεωστρατηγικός Αναλυτής.
2. Νίκος Καρατουλιώτης, Υποστράτηγος ε.α. και Συγγραφέας.
3. Αντώνης Παπαντωνίου, Ναύαρχος ε.α. και Νομικός.
- Εξαιρετική ανάλυση από τον Σταύρο Καλεντερίδη, διεθνολόγο-γεωστρατηγικό αναλυτή: Το “αφήγημα” της κυβέρνησης είναι συνεκμετάλλευση και συγκυριαρχία !!! Εθνική μειοδοσία η συμφωνία με την Ιταλία. Τι “κρύβεται” πίσω από αυτή την συμφωνία ...
- Αντώνης Παπαντωνίου - Ναύαρχος ε.α. και Νομικός: Εθνική Προδοσία, μόνοι μας θέσαμε σε αμφισβήτηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μπορεί η Χώρα μας να δέχεται -αδιακρίτως- ξένες στρατιωτικές δυνάμεις, υπό την προϋπόθεση να έχει ψηφιστεί από 151 βουλευτές! Ακόμα και σε Τουρκικά στρατεύματα, μπορούν να επιτρέψουν, να διέλθουν από την Ελλάδα!
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