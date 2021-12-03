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Lecture : recension du livre d'Eustace Mullins : Meurtre par injection 1/3
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54 views • December 03, 2021
0:00 • Bagatelle pour un M.
0:34 • Le superflu
2:46 • L''essentiel➽Rockfeller et le monopole médical
8:28 • L''essentiel➽Rockfeller et le cancer
19:00 • L''essentiel➽Rockfeller et la machination (vaccination)
30:10 • Au-delà du livre➽Le schéma Rockfeller prend forme
32:49• Au-delà du livre➽Comment l'arnaque Crise19 fut-elle possible?
Eutace Mullins c'est orfèvre de la recherche historique, un artisan des faits digne des plus grands horlogers haut-doubistes, d'une précision clinique. Il a cette capacité à inclure du romancé dans l'essai brut, à raconter des histoires loufoques ou rocambolesques au milieux même des faits avilissants qu'il pourfend.
Nous remonterons le fil historique de la machination (vaccination) obligatoire, des machins contre la variole, la polio. Aussi, nous parlerons cancer et nous verrons de quelle façon la politique anti-cancer fut créée.
«LE LIVRE EST UNE ARME » est une chaîne de critique de livres méconnus que nous souhaitons dépoussiérer ou mettre en lumière.
Source de la vidéo :
https://odysee.com/@LeLivreEstUneArme:3/34a-meurtre-par-injection-(eustace:e
==========================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
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8:28 • L''essentiel➽Rockfeller et le cancer
19:00 • L''essentiel➽Rockfeller et la machination (vaccination)
30:10 • Au-delà du livre➽Le schéma Rockfeller prend forme
32:49• Au-delà du livre➽Comment l'arnaque Crise19 fut-elle possible?
Eutace Mullins c'est orfèvre de la recherche historique, un artisan des faits digne des plus grands horlogers haut-doubistes, d'une précision clinique. Il a cette capacité à inclure du romancé dans l'essai brut, à raconter des histoires loufoques ou rocambolesques au milieux même des faits avilissants qu'il pourfend.
Nous remonterons le fil historique de la machination (vaccination) obligatoire, des machins contre la variole, la polio. Aussi, nous parlerons cancer et nous verrons de quelle façon la politique anti-cancer fut créée.
«LE LIVRE EST UNE ARME » est une chaîne de critique de livres méconnus que nous souhaitons dépoussiérer ou mettre en lumière.
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