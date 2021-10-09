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Nok er Nok! Demo København Lørdag d 09.10.2021 Kl. 15.00 [06.10.2021]
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10 views • October 06, 2021
Note: Jeg mødte en gammel frihedskæmper for nogle dage side og vi fik en sludder om den nye gruppe 'Nok er Nok', hvor jeg fik fortal hvad 'fornålet' med denne nye 'gruppe' var samt hvorfor vi alm borgere ikke må få navnene på 'tovholderne'...
Igen en omgang sød retorisk venlig imødekommende forstående empatisk ansvarsfralæggende tvetydig DJØF svar jeg fik...
Jeg gjorde opmærksom på PÆDOFILI problemet om man vill give taletid til folk der går ind for Pædofili og LGBTQIA+ Agendaen...
Det er ligesom at banke hovedet imod en stenmur, når man taler med disse Djøffere...
Jeg ved hvor jeg står...
Og hvis denne gruppe gerne vil have budskabet ud, hvorfor fanden gør de så sine opslag 'Private¨så man ikke kan dele dem?
What's happend in Denmark? 'Save our Children' Another Demostration d 10.10.2021
https://rumble.com/vmwkn1-september-24-2021.html
https://www.bitchute.com/video/Jqu7o9sj4UP0/
Demostration.
Lørdag d 09.10.2021 Kl. 15.00-20.00
Nok er Nok!
Christiansborg Slotsplads
https://fb.me/e/PGkH4Fvq
https://www.facebook.com/Nok-er-nok-149587020545540/
Talere? -
Nok er nok
3 okt 2021·
#NokErNok
Diversitet i talerlisten
Begivenhed: https://fb.me/e/17y1ZXHOe
Nok er Nok (trailer)
https://fb.watch/8tuY3z5lgX/
https://www.facebook.com/149587020545540/videos/562196341699576/
https://www.facebook.com/Nok-er-nok-149587020545540
Igen en omgang sød retorisk venlig imødekommende forstående empatisk ansvarsfralæggende tvetydig DJØF svar jeg fik...
Jeg gjorde opmærksom på PÆDOFILI problemet om man vill give taletid til folk der går ind for Pædofili og LGBTQIA+ Agendaen...
Det er ligesom at banke hovedet imod en stenmur, når man taler med disse Djøffere...
Jeg ved hvor jeg står...
Og hvis denne gruppe gerne vil have budskabet ud, hvorfor fanden gør de så sine opslag 'Private¨så man ikke kan dele dem?
What's happend in Denmark? 'Save our Children' Another Demostration d 10.10.2021
https://rumble.com/vmwkn1-september-24-2021.html
https://www.bitchute.com/video/Jqu7o9sj4UP0/
Demostration.
Lørdag d 09.10.2021 Kl. 15.00-20.00
Nok er Nok!
Christiansborg Slotsplads
https://fb.me/e/PGkH4Fvq
https://www.facebook.com/Nok-er-nok-149587020545540/
Talere? -
Nok er nok
3 okt 2021·
#NokErNok
Diversitet i talerlisten
Begivenhed: https://fb.me/e/17y1ZXHOe
Nok er Nok (trailer)
https://fb.watch/8tuY3z5lgX/
https://www.facebook.com/149587020545540/videos/562196341699576/
https://www.facebook.com/Nok-er-nok-149587020545540
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