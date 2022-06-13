Dr. Johann Fissliwetz: Μυοκαρδίτιδα Παρενέργεια απο τα εμβόλια

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Μυοκαρδίτιδα ως φαρμακευτική παρενέργεια του εμβολιασμού covid19, σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες
Μια ομιλία του Συνταξιούχου Καθηγητή Πανεπιστημίου Dr. Johann Fissliwetz, ιατροδικαστής και ειδικός στη ψυχοθεραπεία, πρώην Διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο της Βιέννης
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