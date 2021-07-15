Wappie Roy Lubbers: "Het komt niet vanzelf goed!"

Daar zit wappie Roy weer, in zijn autootje, voor de gekkies blijkbaar de beste plek om live te gaan.

Wappie Roy zegt dat er een 'keiharde ontwaking' nodig is, want het komt anders nooit meer goed.

De meeste mensen denken dat ze in september nog op vakantie kunnen maar dan zit de R weer in de maand en dan komen de virussen weer dus die vakantie kunnen de mensen wel op hun buik schrijven.

Gekkie Roy is natuurlijk gewoon jaloers en kan het niet hebben dat gevaccineerde mensen een streepje voor hebben op de domme ongevaccineerde kleine minderheid mafkezen.

Roy schaamt zich soms dat hij een Hollander is, nou Roy, dat zijn we dan met je eens, wij schamen ons ook, voor jou. En we lachen je uit.