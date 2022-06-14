Мои сны про ЗМЕИНУЮ КОЖУ на лице и руке (сны от 8 июля 2018 г. и 10 ноября 2021 г.). Возможно, связано с вакциной-начертанием зверя

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• Сон 8 июля 2018 г. “Кожа покрылась узором рептилий”





Во сне мой муж мне сказал: "Не трогай меня! У меня что-то с кожей происходит. Вот, видишь?" Я подошла к нему и говорю: "Ты наверно обгорел на солнце и кожа облазит." А потом я присмотрелась и увидела, что на моих глазах его кожа покрывается УЗОРОМ РЕПТИЛИЙ и нос почти пропал (стал широким с узкими ноздрями) и таким стало всё тело, спина и ноги."





Я зарисовала узор в блокнотике примерно как выглядело во сне. А потом нашла в интернете картинку как бы мог выглядеть человек-рептилия с таким носом и нашла и распечатала и вклеила в блокнотик.





Когда проснулась, подумала, что этот образ из сна каким-то образом это может быть связано с сатаной/диаволом/змием и/или антихристом





• Сон 10 ноября 2021 г. “Зелёные чешуйки на правой руке”





"Я в каком-то здании с детьми, где похоже введён ковидный режим. Я замечаю у одного мальчика-индийца, что ПРАВАЯ КИСТЬ покрыта ГРЯЗЬЮ и говорю ему с любовью:

"Когда прийдёшь домой, не забудь отмыть руку." А потом вижу, что она покрыта не грязью, а скорее какими-то ЗЕЛЁНЫМИ ЧЕШУЙКАМИ (которые, возможно, напоминают грибковые наросты у растений). Может, это заболевание такое."





• Сон “Дети со змеиной кожей на лице”





В другом сне, который кажется снился осенью 2021 г., на меня смотрели несколько детей возраста начальной школы, лица которых были покрыты чешуёй, наверное напоминающей змеиную кожу. Мне было их очень жалко, я к ним с любовью протягивала руки, но они на меня обозлились и бросили мне песок в лицо.





Возможно, все эти сны указывают на результат вакцинации и вакцину как начертание зверя. Ниже привожу автоперевод фрагмента статьи от 12 июня 2022 г., где также упоминаются слова SCALE-LIKE PATTERN (УЗОР, ПОХОЖИЙ НА ЧЕШУЮ) и REPTILE SKIN (ЗМЕИНАЯ КОЖА)





“Шокирующие микроскопические фотографии тромбов, извлеченных из тех, кто «внезапно умер» — кристаллические структуры, нанопроволоки, меловые частицы и волокнистые структуры … Мы видим серию повторяющихся структур вдоль верхней части, которые кажутся наноразмерными соединениями проводов. Вся «проволока» состоит из повторяющихся сегментов, а ее внешний слой покрыт повторяющимися «чешуйчатыми» узорами, которые на самом деле больше напоминают КОЖУ РЕПТИЛИЙ, чем что-либо человеческое.

К слову, мы не знаем, что это за структуры. Однако ясно, что это не относится к системе кровообращения. Это не клетки крови, это белковые структуры. … Я считаю, что структуры, которые вы видите выше, являются результатом инструкций по синтезу белка мРНК, которые были введены людям под ложным прикрытием «вакцин»."

https://www.naturalnews.com/2022-06-12-blood-clots-microscopy-suddenly-died.html





См. также видео Майка Адамса от 13 июня 2022 г. - с 26:46 он показывает эти странные узоры, напоминающие чешую рептилий, когда показывает снимки странных “структур”, извлечённых из тел умерших вакцинированных https://www.brighteon.com/56a29c98-bf66-423e-9ce2-dc486d7fe019









Cм. также:





• Вакцина - начертание зверя, золотая чаша в руке Вавилонской блудницы

https://www.brighteon.com/466abe91-ec84-4bc7-94c1-5471c7d96118

(резервная копия: https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/51.html)



