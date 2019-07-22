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Dieu et le 14 juillet, l'abomination de la révolution, les péchés de l’église
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189 views • July 22, 2019
17 juillet 2017; Message de notre Dieu YHWH donnée à Sa prophétesse Colette Ruault.
Vous trouverez les textes imprimables, ainsi que les liens facebook & youtube sur le site de Shofar Teruah : https://steruah.wixsite.com/s-teruah-2020
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