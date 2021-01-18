Padure Nebuna - Carmen Silva Ciocolata

Un cântec foarte frumos și cunoscut ce se cântă pe munte, se numește "Pădure nebună" iar interpretarea lui Carmen Silva Ciocolata este fabuloasă:



"O vară întreagă m-a ţinut pădurea

Cu faţa în iarbă şi cu gândul aiurea

Iar acum, în toamnă, la plecare

Se tânguie că mă rup din inima ei şi o doare



R: Pădure, pădure nebună

În fiecare noapte cu lună

Voi rătăci fără ţintă agale

Ca o frunză mânată de vânturi pe potecile tale



În fiecare noapte de iarnă

Umbra mea albă va veni să se-aştearnă

Ca o ursoaică cu puii ucişi

La umbra stejarilor prădaţi de frunziş



În fiecare dimineaţă

Uneori ca o umbră, alteori ca o ceaţă

Ca o negură sau ca o brumă

Voi veni, voi veni, nu te mai tângui, pădure nebună"