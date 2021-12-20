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Platte aarde gekkie Michel is een naar en agressief ventje!
Videre
Videre
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697 views • December 20, 2021
Platte aarde gelover mannetje Michel Vitaliti komt gefrustreerd de supermarkt uit, het valt hem erg tegen dat mensen een mondkapje dragen, wat een 'Fucking schoapen!'
Wappie Michel loopt zich weer eens ouderwets op te winden, zijn agressie heeft hij dus nog steeds niet zo in de hand.
Automatisch denken we terug aan de tijd dat hij en Bea van Kessel, die zich ook  Magda Wel noemt, een relatie hadden.
Toen al had mannetje Michel agressie problemen, natuurlijk, Bea van Kessel, ook niet helemaal goed bij haar snotje, haalde  het bloed onder ieders nagels vandaan, maar hoe ventje Michel tegen  haar tekeer ging was echt niet normaal. Gekkie Bea was dan ook echt bang voor hem en we denken dat dat niet zo maar voor niets was getuige dit filmpje: https://youtu.be/64Pdm_yathk

Inmiddels zijn de twee al weer een tijdje uit elkaar, gekkie Bea leeft haar eigen chaotische leven weer in Uden en wappie Michel doet helemaal niets behalve schelden, vloeken en tieren op straat.
Want 'iedereen mag dood neer vallen, en andersom is ook niet erg want dood bestaat niet en die kutpolitie houden de hele teringzooi n stand!' Nee, er is weinig goeds aan de wereld waarin wappie Michel leeft. Gelukkig krijgt hij elke maand als beloning voor zijn gedrag een uitkering en kan hij weer lekker jointjes kopen. Maar daar hoor je hem dan weer niet over.
Mannetje Michel Vitaliti, een sukkeltje die nog nooit in zijn leven iets bereikt heeft en ook nooit iets meer zal bereiken, gelukkig heeft hij zijn poppen nog waar hij mee kan spelen.
Keywords
wappievitalitikutschapen michel
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